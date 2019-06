Cela fait une quarantaine d’années que le Club Richelieu Toronto tient, au retour de l’été, un souper de steaks cuits sur le barbecue. C’est donc dire que cet événement annuel partage avec les Centres d’Accueil Héritage (CAH) une même longévité et un même souci pour le bien-être des aînés, puisque c’est justement pour contribuer aux activités de cet organisme que les membres Richelieu organisent ce repas auquel tous sont invités.

Ils étaient ainsi une trentaine, ce samedi 8 juin, rassemblés à la Place Saint-Laurent des CAH, pour en appuyer non seulement le mandat qui est de contribuer à l’épanouissement des aînés en français, mais aussi pour donner un coup de pouce aux oeuvres du Club Richelieu. En effet, ces deux organismes étaient destinés à recueillir chacun un tiers des profits, le dernier tiers étant réservé au gagnant du tirage.

Parlant de tiers, ce tirage permet d’ailleurs au Club d’utiliser une ingénieuse méthode pour donner un autre prix à l’un des convives. Considéré comme le « 4e tiers », le don remis aux CAH passe d’abord symboliquement entre les mains d’un gagnant qui se fait remettre un reçu et peut donc bénéficier d’une déduction sur sa prochaine déclaration de revenus.

D’autres prix de présence étaient en jeu grâce à la générosité de quelques commanditaires et membres du Club. Les steaks et le poulet, achetés d’un traiteur et cuits sur place, furent payés par trois donateurs : Sébastien Chevrier, Isabelle Smith et Diane Saint-Pierre. Le reste du repas se composait de légumes et les convives étaient invités à apporter leur vin.

Rappelons qu’il ne s’agit pas de la seule initiative du Club Richelieu Toronto au profit des CAH : à l’approche du temps des Fêtes, l’organisme recueille des cartes-cadeaux de toutes sortes qui sont ensuite utilisées pour aider des aînés francophones dans le besoin.

Bien qu’habituellement associé à la jeunesse de par son mandat officiel, le Club Richelieu porte néanmoins une attention non équivoque aux personnes âgées. Celles-ci, qui dans bien des cas ont, d’une manière ou une autre, donné du leur pour la communauté francophone, peuvent donc compter sur le soutien d’un organisme solide, efficace et bien établi.

PHOTO : Diane Saint-Pierre sert les légumes aux convives après que ceux-ci aient été cherché leur viande.