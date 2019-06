La fête de la musique, une célébration bien française mettant en valeur les musiciens débarque cette année à Toronto avec deux événements. Un à l’Alliance française et l’autre au Prenup Pub.

Au Prenup Pub, les spectateurs auront la chance d’écouter six artistes d’origine française vivant à Toronto. Chacun d’eux aura un set d’une vingtaine de minutes composé de trois chansons originales et de trois autres titres choisis par chaque artiste. Parmi eux, se retrouve Melyssa Rose qui va jouer pour la première fois ses titres.

« J’ai vraiment hâte que le public découvre mes chansons », dit-elle. Des compositions fraîchement mixées dont elle est très fière. La jeune femme interprétera aussi trois chansons jazz dont elle a réécrit des paroles. « Ce n’est pas du tout de la traduction. J’ai voulu donné un côté féministe à ces succès populaires », glisse l’auteure-compositeure et interprète.

Sera également présent Mouton Noir, un groupe formé de Mélanie Guillaume et de Laurent Guérin, des habitués de Franc’open mic. La jeune femme « slamme » sur des textes qu’elle a écrits et Laurent l’accompagne au piano. Le groupe fonctionne bien et se fait connaître de plus en plus. Ils seront aussi à Francophonie en fête.

Citons également la présence de Greg Leman, avec ses compositions de musique française actuelle, d’Alban Lo, qui fait du rock en français, et de Thomas Nova, qui lui aussi fait du rock, mais en anglais.

En deuxième partie de soirée, il y aura un « jam », c’est-à-dire que les spectateurs pourront eux aussi prendre le micro et chanter.

Du côté de l’Alliance française, les spectateurs pourront aussi prendre la scène. Les francophones sont donc gâtés pour la Fête de la musique cette année à Toronto.