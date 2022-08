Les Jeux d’été du Canada Niagara 2022 ont pris fin le week-end dernier dans la belle région du Niagara. Les organisateurs s’entendent tous pour dire que cette expérience unique pour les athlètes, entraîneurs et nombreux visiteurs a été un succès sur tous les plans.



Grâce à la communauté francophone locale et ses partenaires, dont l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), les conseils scolaires francophones et le Centre communautaire Le Griffon, ces Jeux ont été bilingues de bout en bout, tant du côté des compétitions que du côté culturel.



Un accomplissement qui a séduit la députée de Mississauga Centre et adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney, Natalia Kusendova.



La députée Kusendova est venue constater ce succès le 19 août en visitant le Pavillon francophone à Place Niagara à Thorold, coordonné par Jean et Melinda Chartrand, avec l’aide d’employées de l’AFO et de quelques bénévoles.



« La communauté francophone a été très impliquée dans le processus de planification des Jeux et dans la livraison de services en français, indique Mme Kusendova. C’est magnifique que dans l’histoire des Jeux du Canada, nous ayons eu pour la première fois un pavillon francophone. C’est de l’excellent marketing pour la promotion des couleurs de la francophonie ontarienne avec le drapeau et les foulards vert et blanc. »



Il faut souligner le travail, depuis plus de deux ans, de Susan Morin, présidente du Comité des langues officielles pour les Jeux du Canada 2022 qui a coordonné tous les aspects de la participation francophone. « Elle a été une chef d’orchestre extraordinaire pour nous », insiste Jean Chartrand du Centre communautaire Le Griffon. Son épouse Melinda et lui ont passé au moins 12 heures par jour au Pavillon durant ces deux semaines d’activités pour assurer que le site soit accueillant et interactif pour bien représenter la francophonie locale.



Quant au dossier de la francophonie ontarienne, elle qui débute un deuxième mandat au gouvernement, Mme Kusendova indique que les discussions ont déjà commencé avec Mme Mulroney pour déterminer les priorités. « Le point important pour la ministre est le côté économique de la francophonie, explique son adjointe parlementaire. Elle fait beaucoup la promotion de la Fédération des gens d’affaires francophones (FGA) de l’Ontario et du répertoire virtuel Quartier d’affaires, une collaboration entre la FGA et le ministère des Affaires francophones qui vise à mettre en valeur la diversité de l’offre active franco-ontarienne.



Natalia Kusendova pousse cette offre active au niveau des soins de longue durée avec l’ajout de plusieurs centaines de nouveaux lits récemment. « Je viens de visiter aujourd’hui le Foyer et la Résidence Richelieu à Welland. C’est formidable ce que cet organisme francophone est en train d’accomplir dans cette région avec le projet de construction d’un nouveau pavillon et l’ajout de 128 lits pour les francophones. Leur projet d’ajouter des lits pour les francophones à Toronto recevra l’appui de notre gouvernement », assure-t-elle.



Dans sa circonscription à Mississauga, elle travaille avec Partners Community Health, qui gérera un nouveau centre de soins de longue durée de 632 lits au 2180, promenade Speakman, pour les encourager à désigner 16 de ces lits pour les besoins de la communauté francophone de Peel. Il s’agit d’un projet de construction de Trillium Health Partners.

« Je voudrais aussi solidifier les services de soins de santé mentale pour les francophones, et aider la ministre à améliorer la Loi sur les services en français en soutenant de plus en plus l’offre active », conclut Mme Kusendova.