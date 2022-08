Afin de mieux servir la communauté francophone, le gouvernement de l’Ontario offre désormais l’option de caractères de langue française, comme les accents (par exemple : ç, è, é, ê, ë) sur les cartes Santé de l’Ontario. Il s’agit d’une autre avancée du plan de la province visant à rendre les caractères de langue française accessibles sur toutes les cartes d’identité du gouvernement de l’Ontario.



« Nous appuyons la communauté francophone de l’Ontario et améliorons son expérience lorsqu’elle accède à des services essentiels partout dans la province, compris des soins de santé, a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. Les membres de la population franco-ontarienne peuvent désormais avoir leur nom correctement écrit sur leur carte Santé, en plus de leur permis de conduire et leur carte-photo. »



Les Ontariens avec des noms français peuvent se rendre dans un bureau de ServiceOntario avec les documents d’identité justificatifs nécessaires pour demander une carte Santé de remplacement affichant leur nom avec des caractères de langue française, y compris des accents.



« En rendant disponibles les caractères en français sur les cartes Santé de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario démontre sa détermination à étendre des services de qualité pour la communauté francophone de la province, a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones. Fournir des services en français aux francophones demeure notre priorité et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour refléter les besoins et la spécificité de la francophonie ontarienne. »

En septembre 2020, l’Ontario a introduit des caractères de langue française sur les permis de conduire et les cartes-photos de l’Ontario. En rendant accessibles les caractères de langue française pour les cartes Santé, les membres de la population franco-ontarienne pourront désormais avoir leur nom correctement inscrit sur les cartes d’identité du gouvernement les plus communément utilisées.



« Quelle bonne nouvelle! Après la mise en place des accents sur les permis de conduire ou cartes-photo de l’Ontario en 2020, nous sommes ravis que cette demande de la communauté francophone soit enfin entendue pour les cartes Santé » a affirmé le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Carol Jolin, par voie de communiqué.

La population ontarienne est invitée à vérifier la date d’expiration sur sa carte Santé et à renouveler sa carte de façon commode à Ontario.ca/renouveler ou à prendre un rendez-vous en personne à Ontario.ca/rendez-vous. Les personnes qui ont de la difficulté à renouveler leur carte Santé doivent communiquer avec ServiceOntario au 1 866 532-3161 (ATS : 1 800 387-5559) pour s’enquérir des options pour leur situation particulière.



« Nous facilitons la vie de la population ontarienne en offrant des services plus simples, plus rapides et plus inclusifs, a déclaré Kaleed Rasheed, ministre des Services au public et aux entreprises. La communauté franco-ontarienne peut désormais avoir aisément accès à des documents essentiels qui reflètent leur identité particulière par le truchement des centres ServiceOntario partout dans la province », a indiqué Kaleed Rasheed, ministre des Services au public et aux entreprises.

