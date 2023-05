Les Canadiens pourront cet automne faire en ligne la demande de renouvellement de leur passeport, s’évitant ainsi d’éventuelles files d’attente.

À partir de « la fin de l’automne », les Canadiens qui veulent simplement renouveler leur passeport pourront faire cette demande en ligne, puis télécharger les documents nécessaires et la photo sur un site internet « sécurisé et fiable » du gouvernement, a annoncé le mercredi 10 mai, le ministre de l’Immigration, en conférence de presse à l’aéroport international d’Ottawa.

Cependant, les personnes qui demandent pour la première fois un passeport canadien, y compris les enfants, devront toujours passer par le processus de demande traditionnel avec Service Canada.

Sean Fraser a fait cette annonce mercredi lors du dévoilement de la nouvelle version du passeport canadien, qui comprend notamment des caractéristiques de sécurité améliorées. Les renseignements personnels des titulaires de passeport seront désormais gravés au laser au lieu d’être imprimés à l’encre, ce qui rendra le document « plus durable et plus difficile à falsifier et à contrefaire ».

L’option numérique pour le renouvellement est le résultat des leçons apprises l’année dernière, lorsque le ministère a été submergé de demandes de passeport, ce qui a entraîné de longues files d’attente aux bureaux fédéraux, a déclaré la ministre du Développement social, Karina Gould.

« Pour ceux et celles qui ne font qu’un simple renouvellement d’un passeport valide, ce sera également beaucoup plus rapide et plus facile à traiter, car nous avons déjà ces données dans le système », a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse.

Son ministère a récemment repris le dessus sur un important arriéré de passeports, survenu après la fin des restrictions de voyage pandémiques.

Lors de la récente grève dans la fonction publique fédérale, le gouvernement a exhorté les Canadiens à retarder si possible leur demande de passeport. La ministre Gould craignait des lignes d’attente plus longues après la grève, mais elle dit maintenant que ça ne s’est pas encore produit.

La grande majorité des demandes que le gouvernement reçoit concernent l’émission d’un premier passeport, mais la ministre Gould s’attend à une augmentation des renouvellements de passeport au cours de la prochaine année, car les premiers passeports de 10 ans délivrés en 2013 sont sur le point d’expirer. « Nous avons déjà commencé à le voir », a-t-elle déclaré.

La production de la nouvelle version du passeport canadien devrait commencer cet été. La conception du précieux document de voyage a été rafraîchie dans le cadre d’un effort de routine visant à mettre à jour le passeport canadien tous les 10 ans.

Le roi Charles

Outre de nouvelles conceptions graphiques sur la couverture et les pages intérieures, le passeport mis à jour comportera une page en polycarbonate et d’autres nouvelles caractéristiques de sécurité.

Ainsi, la puce électronique du passeport sera insérée dans une fenêtre transparente sur la première page, « afin de mieux détecter les tentatives de falsification ».

Le nouveau passeport comportera également une fenêtre transparente personnalisée avec une image secondaire du titulaire, une image laser variable et une fonction d’encre sensible à la température.

Le passeport canadien avait été mis à jour pour la dernière fois il y a dix ans. Le document présentait des illustrations des Pères de la Confédération, de l’achèvement du Chemin de fer Canadien Pacifique et de Terry Fox lors de son « Marathon de l’espoir ». Le nouveau passeport « célèbre le patrimoine et l’identité du Canada avec des images emblématiques de la beauté naturelle du Canada au fil des quatre saisons », indique-t-on.

La couverture des nouveaux passeports comportera toujours les armoiries du Canada, mais comprendra également le contour d’une feuille d’érable, « premier changement significatif depuis des décennies ».

Le gouvernement indique par ailleurs que le Canada « est l’un des premiers pays du Commonwealth » à introduire des documents de voyage faisant référence au roi Charles III. Mais le nouveau passeport contiendra les anciennes armoiries du souverain, car la conception et la fabrication du document de voyage avaient commencé « bien avant l’approbation des nouvelles armoiries » le mois dernier.

Le ministre Fraser a indiqué que le gouvernement avait consulté plusieurs groupes sur le nouveau concept, ce qui a renforcé la nécessité de refléter les environnements naturels et la diversité du Canada, « plutôt que des artefacts ou des symboles historiques dont nous sommes toujours très fiers ».

Il était également important de modifier la conception par mesure de sécurité, a-t-il expliqué. « Si on conserve des éléments qui auraient pu exister dans la conception précédente, il devient plus facile de contrefaire le passeport canadien. »

Source : La Presse canadienne

Photo : Facebook de Sean Fraser