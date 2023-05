Jean-François Gérard

Faire découvrir l’art en français aux enfants et adolescents demeure le credo de Michel Bouchard. Le dimanche matin, il emmène des groupes de 15 à 25 participants au Musée des Beaux-Arts de l’Ontario (AGO) pendant environ une heure et demie. Le 28 mai, la visite sera focalisée sur les portraits dans la galerie.

Par le passé, il a abordé les thèmes des animaux, des enfants dans les tableaux, de l’art inuit, de la Renaissance ou des représentations de la France. À chaque fois, huit ou neuf tableaux sont décortiqués pour un public allant de 8 ans à l’adolescence.

Capter l’attention au plus jeune âge ne pose pas de problème à Michel Bouchard. « Il y a toujours des anecdotes, une histoire derrière le tableau. Le musée est un comme un grand livre d’images. L’AGO est en plus un endroit magique, grand, neuf et qui sent bon », décrit-il.

Selon son expérience, les jeunes sont aussi très réceptifs, plus que les parents, à l’art abstrait : « Un enfant se dit : « je peux faire ça ». Inconsciemment, ils font beaucoup d’art abstrait. Le travail sur la forme de la toile, le support, ils comprennent ».

Les inscriptions sont gratuites, mais il faut que la famille soit membre de l’association francophile Canadian Parents Family (CPF), soutenue par les gouvernement fédéral et provincial. Une dernière visite est prévue le dimanche 11 juin. Mais pour celles et ceux qui ont raté ces rendez-vous, cette activité dominicale devrait être reconduite l’année prochaine.

Les visites en français ne sont pas la seule activité de vulgarisation artistique proposée par Michel Bouchard, également enseignant à la Toronto French School. Il organise des camps d’été pour de grands groupes, également dans le cadre de CPF. Il accueille également en petit comité, jusqu’à huit enfants, dans son studio « La Ruche », soit le samedi matin, soit pendant l’été. Avec cette fois de la mise en pratique.

« Je veux que les enfants repartent chez eux avec quelque chose de tangible et à raconter », dit-il. Au programme de ces moments de ces ateliers aussi bien du « cartooning » plus populaire à « recyl’art » en réutilisant des matières ou encore « peindre à la manière de Mondrian ».

Au-delà de la technique, c’est aussi l’occasion d’aborder à travers les œuvres, « la Culture qui est liée à l’art ». Et toujours en français.

Pour plus d’information : laruchethehive@gmail.com

Photo : Michel Bouchard dans son studio La Ruche