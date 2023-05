Fred Pellerin, sa guitare et ses belles histoires, sera à Toronto sur la scène du Théâtre Paradise le 29 septembre dans le cadre du festival Francophonie en Fête. Une belle occasion de recroiser tous les personnages du Caxton légendaire qui font l’univers drôle et poétique de Fred Pellerin dans le cadre de son spectacle Descente aux affaires.

Les histoires de Fred Pellerin sont celles de Saint-Élie-de-Caxton, petit village québécois de la Mauricie « où les lutins et les fées s’écrasent dans les parebrises le soir ». Anecdotes, potins, rumeurs passent à la moulinette de Fred Pellerin pour en ressortir sous forme de contes pour adultes.

Fred Pellerin a plus de 3300 représentations au sein de la francophonie mondiale avec déjà sept spectacles de contes derrière lui prenant chacun pour héros un illustre personnage de son village.

En plus de cinq collaborations inédites avec l’Orchestre symphonique de Montréal, il a scénarisé trois de ses contes pour le cinéma : Babine (2008), Ésimésac (2012) et L’Arracheuse de Temps (2021).

À l’heure actuelle, il travaille à l’écriture de son quatrième scénario de film De peigne et de misère. Fred Pellerin a également scénarisé deux séries documentaires de six épisodes St-Élie-de-Légendes I et II (2015 et 2017) et une série de quatre épisodes, Il était une forêt (2023) toutes présentées à la télévision de Radio-Canada.

Conteur mais aussi chanteur, depuis 2009, c’est environ 400 000 albums solos vendus et de nombreux prix Félix reçus à chaque sortie d’album.

Daniel Bélanger

Déjà récompensé de trois Juno, de 25 Félix et de plus d’un million d’albums vendus, l’auteur-compositeur et interprète québécois Daniel Bélanger posera aussi sa guitare sur la scène du Théâtre Paradise le 30 septembre.

L’occasion pour lui de défendre sur scène son plus récent album Mercure en mai, composé dans la détresse et le hasard des belles rencontres réconfortantes des années Covid. Un 12e album qui célèbre « la complicité humaine et les joies inattendues », confesse-t-il.

Par une froide matinée de février 2021, au cœur de la énième vague pandémique, Daniel Bélanger déambulait sur une rue du quartier Mile-Ex. Les mains au fond des poches, la tête dans les épaules, il était perplexe devant les mille et une conséquences de l’urgence sanitaire et en particulier devant l’impossibilité de s’asseoir au chaud dans un café, comme il aime tant le faire.

Après un arrêt à un comptoir où il a ses habitudes, où il venait de commander un café latte pour emporter, il a reconnu quelqu’un parmi un petit groupe de badauds agglutinés autour d’un banc public. Salutations, présentation aux uns et aux autres, début de discussion : Daniel Bélanger ne le savait pas encore, mais il venait de se faire de véritables amis, avec qui, à coup d’échanges autour d’un gobelet fumant, il a traversé les semaines de confinement qui s’amorçaient.

Voilà pour la genèse de ce nouvel album aux relents pop et folk qu’il présentera au public torontois. L’occasion aussi sans doute, pour le natif de Montréal, de se repencher sur près de 40 ans de carrière.

Beau programme en perspective pour célébrer la chanson francophone en septembre. Pour plus de renseignements, visitez le site de Francophonie en Fête.

Source : Francophonie en Fête