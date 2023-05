La Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) a organisé récemment à Ottawa un premier Forum franco-ontarien des affaires. L’événement a rassemblé quelque 150 participants (entrepreneurs, chefs de file, chercheurs et représentants d’organismes et d’entreprises) de partout dans dans toute la province.

À la suite de cet événement d’envergure, la FGA a annoncé, le 17 mai, une alliance stratégique avec Tech Canada Advocates (TCA), la succursale canadienne du réseau Global Tech Advocates (GTA), afin de soutenir les entreprises technologiques francophones en Ontario et ailleurs au pays. Les membres de la FGA auront ainsi la possibilité d’adhérer gratuitement à l’organisme partenaire, ainsi que d’accéder à des ressources, des programmes d’accompagnement et des services adaptés aux besoins des entrepreneurs francophones en technologie.

Cette alliance stratégique est le fruit d’une vision commune de la FGA et de TCA, visant à promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion dans le secteur des technologies et à soutenir l’essor de l’entrepreneuriat francophone en Ontario.

Les membres de la FGA pourront bénéficier de l’expertise et des ressources de TCA en matière d’investissement, de mentorat, de développement de marché et d’expansion internationale, tandis que ceux de TCA pourront bénéficier de la connaissance approfondie de la FGA des marchés francophones en Ontario et au Canada.

« Cette alliance stratégique entre la FGA et TCA renforce notre engagement en faveur de l’entrepreneuriat francophone au Canada, ainsi que notre mission de rassembler les leaders, experts et investisseurs en technologie, affirme KC Goundiam, fondatrice de B2beematch et TCA. Nous sommes impatients de créer des opportunités de réseautage et d’aborder les questions importantes de l’écosystème tech au Canada et dans le réseau international de TCA. »

Selon Richard Kempler, directeur général de la FGA, « il s’agit d’une opportunité fantastique. Ce rapprochement entre nos deux organisations bénéficiera grandement à la communauté des affaires de la province. La FGA est fière de se rallier à TCA, et nous espérons pouvoir voir des initiatives se développer bientôt dans la province. Nous sommes impatients de mettre cette collaboration en marche. »

La mission de TCA est de rassembler les décideurs et les leaders d’opinion en matière de technologies, sachant que ces dernières touche tous les secteurs pour former un réseau inclusif et prospectif visant à faire avancer les piliers universels de Global Tech Advocates en matière de diversité, de compétences numériques, mobilité des talents, d’infrastructure et d’accès au financement.

Source : FGA

Photo : Le président de la FGA, Dominic Mailloux, entouré de la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier (à gauche) et Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l’Ontario.