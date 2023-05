Pour permettre à un plus grand nombre de personnes d’accéder à des emplois, à des logements et à la destination touristique la plus prisée du Canada, le gouvernement de l’Ontario augmente le nombre de trajets en train GO entre la gare Union et Niagara Falls, ainsi que le nombre de services ferroviaires rapides entre Hamilton, Burlington et Toronto.

« Non seulement l’expansion du service ferroviaire GO entre le centre-ville de Toronto et Niagara Falls réduira le temps de déplacement des usagers, mais elle contribuera également à promouvoir le tourisme et la croissance économique dans toute la région de Niagara, a déclaré le premier ministre Doug Ford.

« Qu’il s’agisse de construire des routes ou des autoroutes ou encore d’améliorer nos métros ou nos services de transport en commun, notre gouvernement met en place l’infrastructure de transport dont notre économie a besoin pour réaliser son plein potentiel. Nous facilitons le déplacement des gens et le transport des marchandises. »

Depuis le 20 mai, le service ferroviaire vers Niagara Falls comptera deux allers-retours quotidiens de plus en semaine et un aller-retour quotidien de plus le week-end, pour un total de 21 allers-retours par semaine. Ces améliorations se traduiront également par la reprise du service de trains GO vers la gare VIA de St. Catharines, et l’ajout de quatre trajets aller-retour rapides les jours de semaine sur la ligne Lakeshore Ouest pour offrir plus d’options de déplacement entre Hamilton, Burlington et Toronto.

« Il s’agit là d’un autre jalon important du plan qui vise à augmenter le nombre de trajets du réseau GO, afin d’aider les gens à se rendre plus facilement à leur destination, a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Transports. Ces options de transport supplémentaires entre la région de Niagara et le centre-ville de Toronto favorisent également la croissance économique et permettent aux gens d’accéder à des possibilités d’emploi dans la région élargie du Golden Horseshoe. »

Moteur économique de la province, l’industrie touristique de Niagara génère près de 23 000 emplois dans la région. Le week-end, les trains GO seront dotés de wagons saisonniers spéciaux pour les vélos, ce qui permettra aux passagers d’apporter leur bicyclette pour explorer les 56 kilomètres du corridor de la rivière Niagara. « Notre gouvernement reconnaît l’importance du tourisme pour l’économie de l’Ontario, a déclaré Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Nous voulons inciter encore plus de gens à découvrir la beauté et les plaisirs de Niagara Falls, et ces services ferroviaires GO plus rapides et plus fréquents permettront de renforcer l’industrie touristique de Niagara, qui se chiffre actuellement à 1,8 milliard $. »

Source : gouvernement de l’Ontario