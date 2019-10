Les employés et dirigeants de Radio-Canada ont marqué le lancement de la programmation multiplateforme automnale en organisant une activité haute en couleur dans les halles couvertes d’Evergreen Brick Works à Toronto. Cet événement était une occasion pour le public de rencontrer les animateurs d’émissions telles que Téléjournal Ontario, Y a pas deux matins pareils, L’heure de pointe et Enfin samedi, la nouvelle émission du samedi matin en Ontario qui a succédé à Grands Lacs Café.

Inspirée de la fameuse ​Colour Run et de la fête indienne ​Holi, ​La course des couleurs de Radio-Canada Toronto reprend un concept populaire en lui apportant une saveur francophone. Les participants ont couru à l’intérieur du site sur une distance de 1,6 km en se faisant soupoudrer de jets de poudre de fécule de maïs de plusieurs couleurs formant des nuages multicolores.

Marjorie April était la maîtresse de cérémonie et juste avant la course, la chef d’antenne du Téléjournal Ontario, Gabrielle Sabourin a mené une séance d’échauffement avec les participants. Parmi eux, à noter les présences du directeur des services régionaux de Radio-Canada Jean-François Rioux, du directeur des Services français de Radio-Canada en Ontario Pierre Ouellette et des animateurs Alison Vicrobeck de L’heure de pointe Toronto, Gabriel Garon du Téléjournal Ontario et plusieurs autres réalisateurs et journalistes.

C’est DJ UNPIER qui s’est occupé de l’animation avec ses choix musicaux francophones pendant que les coureurs se faisaient littéralement asperger de fécules de maïs bleues, jaunes, roses et vertes. Personne n’a été épargné, même pas les photographes et journalistes venus pour couvrir l’événement.

La course a été suivie d’une dégustation de bouchées du monde, un clin d’œil à la diversité de la ​francophonie du Grand Toronto et cuisinées par ​la Coopérative Bon appétit. Cet organisme local de femmes francophones réfugiées et immigrantes a vu le jour grâce à un programme d’Oasis Centre des femmes.

C’était la première fois que Radio-Canada proposait un lancement original de cette envergure dans la Ville reine et selon les participants, c’était plutôt réussi. Une expérience qui a permis de rapprocher le public radio-canadien à ses animateurs préférés.

PHOTO: Les participants à la course des couleurs de Radio-Canada ont eu beaucoup de plaisir.