Le mardi 1er octobre, dans les locaux de TFO et avec la collaboration de l’Université de l’Ontario français (UOF), le Bureau du Québec à Toronto (BQT) a organisé une conférence intitulé « Le français dans tous ses états » en se basant sur une récente étude.

Linda Cardinal, Alexandre Wolff et Richard Marcoux

Devant plus d’une cinquantaine de personnes, la cheffe de poste du BQT, Catherine Tadros, a présenté les trois intervenants de cette conférence comme suit : Linda Cardinal, professeure et titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques à l’Université d’Ottawa et qui accompagne l’équipe de l’UOF pour une période d’un an; Alexandre Wolff, responsable de l’Observatoire de la langue française de l’Organisation internationale de la Francophonie à Paris et coordonnateur de cette recherche; et son collègue canadien, Richard Marcoux, professeur titulaire à l’Université Laval et directeur de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone.

L’ouvrage « La langue française dans le monde », publié chez Gallimard, en est cette année à sa troisième édition et est réalisé tous les quatre ans. Ce livre, qui se veut un outil d’information objectif, est composé de quatre parties : Les francophones dans le monde, Apprendre et enseigner le français, La dimension économique de la langue française et Le français sur les ondes et sur la Toile.

Le français est la 5ème langue la plus parlée au monde après le chinois, l’anglais, l’espagnol et l’arabe. La majorité des pays sur lesquels se sont penchés les chercheurs pour compiler des données et dresser des comparatifs se trouvent en Afrique car c’est sur ce continent que se trouvent près de 60 % des locuteurs quotidiens du français dans le monde. Le français est aussi la 4ème langue de l’internet.

PHOTO: Une cinquantaine de personnes ont assisté à la conférence.