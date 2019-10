Le Club canadien de Toronto invitait ses membres le 26 septembre à une soirée spéciale MLSE (Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.) avec Charles Dubé-Brais, entraîneur adjoint des Raptors 905, en présence des joueurs francophones des Argonauts de Toronto Nelkas Kwemo et Régis Cibasu.

MLSE est un conglomérat canadien qui possède plusieurs chaînes de télévision sportives canadiennes et gère des équipes sportives à Toronto, soit le Toronto FC, les Raptors, les Maple Leafs et les Marlies. C’est en grande partie grâce à Marc-Antoine Delannoy, représentant commercial pour MLSE et membre du Club canadien, que le cocktail dînatoire a été présenté au Scotiabank Arena, maison des Maple Leafs et des Raptors.

C’est Marjorie April, animatrice de l’émission du matin à Radio-Canada, qui animait la discussion avec l’invité spécial pour lancer la saison du Club canadien. Charles Dubé-Brais a vu son rêve d’exercer son métier d’entraîneur dans la National Basketball Association (NBA) se réaliser en août 2018 quand les Raptors de Toronto ont annoncé qu’il ferait partie de leur personnel d’entraîneurs.

L’ancien joueur des Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy s’est fait connaître à la barre des défunts Kebs de Québec de l’American Basketball Association. Il a ensuite pris la route de la France où il a dirigé le JSF de Nanterre, en première division, et de la Chine, où il dirigeait le Kung Fu de ChongSon. Il a d’ailleurs remporté le titre d’entraîneur de l’année après avoir mené les siens à une fiche de 15 victoires et 5 défaites à sa première saison dans la Ligue de basketball de l’Association des nations du Sud-Est asiatique. M. Dubé-Brais a aussi été entraîneur invité dans la Ligue d’été de la NBA durant quatre ans, la dernière avec l’équipe des Raptors.

Il a évidemment été question du premier championnat de la NBA remporté par les Raptors en juin dernier et du départ de leur joueur étoile, Kawhi Leonard. « Le championnat a apporté beaucoup de crédibilité à l’organisation et à l’équipe, admet Charles Dubé-Brais. C’est certain que le départ de Kawhi Leonard est un gros facteur de changement mais nous avons conservé le noyau de l’équipe presque au complet. Nous sommes certains de connaître une autre bonne saison et de retourner en finale de la NBA. »

Le travail de l’entraîneur adjoint est de développer les jeunes joueurs en utilisant tous les outils mis à la disposition de l’équipe par les Raptors et MLSE. « Il faut montrer à l’athlète que nous voulons l’aider à accomplir davantage pour connaître une meilleure carrière, ajoute-t-il. Chris Boucher, par exemple, a des qualités athlétiques et une compétitivité de calibre de la NBA. Il a le niveau nécessaire pour réussir et mon travail est de développer son potentiel pour qu’il devienne une vedette de la NBA. »

Il a indiqué qu’il n’était pas inquiet pour la suite des choses avec le personnel d’entraîneurs de qualité qui travaille à Toronto. « Les Raptors ont remporté 17 parties sur 22 l’an dernier quand Kawhi Leonard n’était pas de l’alignement partant. Alors il faudra étendre ce système de jeu gagnant sur une saison complète », conclut-il.

Après cet entretien, c’est le nouveau journaliste sportif de Radio-Canada, Raphaël Guillemette qui a posé quelques questions devant public aux joueurs francophones de l’équipe de football des Argonauts de Toronto, Nelkas Kwemo et Régis Cibasu. Ils ont parlé de leurs parcours pour se rendre jusque dans la Ligue canadienne de football, et surtout des sacrifices de leurs parents pour qu’ils y parviennent.

Plusieurs tirages de prix de présence ont ensuite été remis aux plus chanceux qui, ce soir-là, se sont mérités entre autres des paires de billets pour des parties des Argonauts de Toronto et des Raptors.