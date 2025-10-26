Olaïsha Francis

Depuis plusieurs années, la Ligue d’improvisation francophone (LIF) rassemble des passionnés de théâtre spontané pour des soirées d’humour et de créativité à Toronto. Cette saison, trois équipes de cinq joueurs – les Bleus, les Blancs et les Verts – s’affrontent sur scène dans une ambiance festive et bon enfant.

La nouvelle saison a débuté le 30 septembre avec un premier match opposant les Verts aux Blancs, suivi d’une deuxième rencontre le 14 octobre entre les Blancs et les Bleus. Chaque soirée attire une vingtaine de spectateurs venus profiter de deux heures de comédie entièrement en français.

Entre les matchs, les équipes se réunissent une à deux fois par mois pour s’exercer et renforcer leur cohésion. À la fin de chaque rencontre, le public vote pour sa performance favorite. Lors du dernier match, ce sont les Bleus qui ont remporté la victoire face aux Blancs. Les étoiles du match considérées comme les meilleurs joueurs de la soirée sont Charlotte Govin (équipe des Bleus), Vincent Francoeur (équipe des Bleus) et Simon Bunieski (équipe des Blancs).

« J’aime faire de l’improvisation en français dans un milieu anglophone. C’est convivial, et ça permet de ne pas perdre sa langue, de se retrouver entre amis et membres de la communauté », explique Chantale Renée, capitaine de l’équipe des Blancs.

Le LIF poursuit ainsi sa mission d’offrir un espace francophone vivant où humour, créativité et camaraderie se rencontrent.

Photo : Les étoiles du match du 14 octobre. De gauche à droite : Charlotte Govin, Vincent Francoeur et Simon Bunieski. (Crédit : LIF Toronto)