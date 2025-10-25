Le Métropolitain

Le Conseil scolaire Viamonde vient d’annoncer la nomination de Martin Boudreault au poste de surintendant de l’éducation, à compter du 27 octobre. Il succédera à Roland Desloges, qui prendra sa retraite après une carrière exceptionnelle consacrée à l’enseignement et au leadership éducatif, tant en Ontario qu’au Québec.

Fort de plus de 23 ans d’expérience dans le milieu scolaire, M. Boudreault a exercé divers rôles de direction et de supervision au sein des systèmes d’éducation francophones des deux provinces. Pendant 15 ans à la tête d’écoles élémentaires et secondaires, il s’est distingué par un leadership rassembleur et une capacité à mobiliser les équipes autour d’une vision commune.

Son parcours est marqué par la participation à plusieurs projets d’envergure : fusion d’écoles, construction de nouveaux établissements et mise en œuvre de milieux d’apprentissage innovants et inclusifs. Reconnu pour son expertise en gestion du changement et en développement organisationnel, il a contribué à faire évoluer les pratiques éducatives au bénéfice des élèves et du personnel enseignant.

En parallèle, il s’est engagé dans la formation de la relève en éducation. Comme animateur du Programme de qualification à la direction, il a accompagné de nombreux futurs leaders scolaires à travers la province, consolidant ainsi le réseau de leadership franco-ontarien.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Boudreault assurera la supervision de plusieurs communautés scolaires et reprendra la gestion de dossiers systémiques auparavant confiés à M. Desloges. Ces responsabilités incluent notamment la santé et le bien-être des élèves — santé mentale, relations avec les bureaux de santé publique et soutien en situation de crise — ainsi que l’engagement et la participation des parents.

Le Conseil scolaire Viamonde a tenu à rendre hommage à Roland Desloges pour sa contribution exceptionnelle au système éducatif francophone. Son leadership empreint d’humanité, sa vision stratégique et son intégrité ont marqué durablement la communauté scolaire. Après une carrière exemplaire, il envisage désormais de consacrer davantage de temps à ses proches et à des causes qui lui tiennent à cœur, en Ontario comme ailleurs.

Le Conseil lui adresse ses plus sincères remerciements et lui souhaite une retraite en santé, remplie de bonheur et de nouveaux projets inspirants.

Photo : Martin Boudreault (Crédit : Cs Viamonde)