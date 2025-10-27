Chrismène Dorme

L’Association des francophones de la région de York a organisé un atelier en présentiel pour accompagner les personnes nouvellement arrivées. En collaboration avec plusieurs partenaires, l’activité a couvert des thèmes clés tels que l’emploi, la justice, la santé et la culture, tout en favorisant le sentiment d’appartenance.

L’Association des francophones de la région de York (AFRY) a tenu le 14 octobre un atelier conçu spécialement pour les soutenir dans leur parcours d’intégration qui a rassemblé des participants âgés de 25 à 45 ans – des résidents permanents et étudiants internationaux. L’objectif était de faciliter leur installation en Ontario et renforcer leurs liens sociaux au sein du milieu francophone.

Organisée en partenariat avec plusieurs organismes communautaires, cette initiative a permis d’aborder des sujets cruciaux pour une intégration réussie en Ontario : emploi, justice, santé, culture et vie quotidienne.

L’un des volets principaux de l’atelier a porté sur l’emploi. Avec l’appui de l’organisme Acces Employment, les participants ont pu découvrir les réalités du marché du travail canadien, comprendre l’importance des compétences transférables, apprendre à se positionner professionnellement et explorer les bonnes pratiques de réseautage. La création d’un profil LinkedIn et son utilisation efficace ont également été abordées comme un outil clé pour la recherche d’emploi.

Autre enjeu abordé : l’accès à la justice. L’équipe a présenté le site CLEO et son guide interactif « Justice pas-à-pas », une plateforme qui permet de mieux comprendre ses droits, notamment en matière de logement et d’emploi. Le site « L’Ontario, c’est chez moi » a aussi été recommandé comme une ressource incontournable, offrant des renseignements utiles pour les nouveaux arrivants, en lien avec le guide fédéral Bienvenue au Canada.

L’accès au système de santé, parfois complexe pour les personnes nouvellement arrivées, a suscité de nombreuses questions. Les intervenants ont expliqué les différences entre les cliniques sans rendez-vous, les médecins de famille et les conditions d’accès selon les statuts migratoires. L’AFRY a aussi remis des listes de professionnels de santé francophones ainsi que des renseignements sur les programmes de soins dentaires destinés aux enfants.

Pour Nolwenn Beschemin, coordonnatrice des services d’établissement à l’AFRY, ces rencontres sont essentielles : « Elles permettent aux nouveaux arrivants de se rencontrer, de réseauter et de réaliser qu’elles ne sont pas seules dans leurs démarches. » Deux personnes présentes ont d’ailleurs qualifié l’atelier de « bouffée d’oxygène », exprimant leur soulagement de constater que d’autres vivent des défis similaires.

L’AFRY souhaite poursuivre ses efforts et voir davantage de services en français se développer dans la région, notamment dans le domaine de la santé. « Il est essentiel que les nouveaux arrivants puissent accéder à des services localement, sans devoir se déplacer jusqu’à Toronto, surtout lorsque les transports sont un obstacle », souligne Mme Beschemin.

En parallèle, des partenariats comme celui avec la Bibliothèque de Vaughan permettent à l’organisme de proposer d’autres activités en français, telles que le « café-parents », favorisant les échanges informels et la création de liens durables entre familles nouvellement établies.

Par le biais de cette initiative, l’AFRY continue de jouer un rôle clé dans l’intégration des francophones et le développement d’une communauté forte et solidaire dans la région de York.

Photo : Les participants à l’atelier (Crédit : AFRY)