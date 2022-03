Le vendredi 25 mars, l’Entité 3 a rassemblé dignitaires, professionnels et membres de la communauté pour un forum sur l’état des services en français du Centre-Sud-Ouest.

Sean Court du ministère ontarien de la Santé a annoncé que le mandat des Entités avait été prolongé jusqu’en 2023. « Pendant les 15 prochains mois, nous serons en révision des rôles », a-t-il expliqué.

Il a parlé notamment de leur rôle dans la Loi pour des soins interconnectés (Connecting Care Act), le dilemme des frontières historiques qui ne correspondent plus aux régions de soins de l’Ontario et le problème des budgets inchangés depuis 2010 qui ne reflètent plus la nature croissante des populations et des communautés francophones.

Parmi les présentations de la matinée, le plan d’affaires de Santé Ontario par rapport aux services en français est expliqué en tant qu’approche collaborative. Santé Ontario souhaite identifier les priorités pour les soins de santé et la sensibilisation aux responsabilités sur les services en français. Santé Ontario a, entre autres, développé un cadre de référence afin de sélectionner des actions et créer un plan de travail annuel de leur mise en œuvre.

Certains programmes voient le jour suite aux besoins de la communauté en post-pandémie dont le programme en français de psychothérapies structuré Ontario (PSO) ou encore le programme bilingue Break Free de soutien au bien-être et au rétablissement.

Tina Christman qui s’occupe de la stratégie, planification, conception et mise en œuvre du système des services en français à Santé Ontario, veut aussi mieux se préparer face à d’autres situations de crise nationales et internationales « Voir ce qu’on peut améliorer s’il y a une autre pandémie », précise-t-elle. La loi sur les services en français a aussi changé. « On veut s’assurer que les fournisseurs connaissent leur rôle et qu’ils répondent aux besoins de la communauté francophone », ajoute-t-elle.

La députée Natalia Kusendova s’est aussi jointe à la discussion. En tant qu’infirmière de profession, les services de santé en français sont un sujet qu’elle a à cœur. D’ailleurs, elle a présenté le nouveau fonds de 300 000 $ qui servira à la traduction dans les maisons de soin de longue durée.

Puis, avec les 650 nouveaux lits de soin de longue durée qui s’en viennent à Mississauga, elle veut pousser pour plus de lits francophones. « C’est une grande lacune qu’il y ait zéro lit francophone dans la région de Peel », affirme-t-elle.

Le forum est disponible en rediffusion sur la page Facebook de l’Entité 3.