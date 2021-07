Les œuvres des lauréats de l’édition 20, Katherine Takpannie, Curtiss Randolph, Noah Friebel ainsi que ceux de l’édition 2021, Chris Donovan, Dainesha Nugent-Palache et Dustin Brons, font l’objet d’une exposition extérieure gratuite au Ryerson Image Centre.

L’exposition fait partie du Festival de photo CONTACT Banque Scotia et sera présentée jusqu’au 14 novembre 2021. Les œuvres des lauréats feront également l’objet d’une exposition au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), du 13 août au 5 décembre prochain.

Le Prix Nouvelle génération de photographes est le seul qui récompense les artistes canadiens de 35 ans et moins qui travaillent avec l’objectif d’une caméra. Les gagnants reçoivent une bourse de 10 000 $ et sont reconnus par le MBAC et la Banque Scotia comme les jeunes photographes les plus brillants du pays.

Les lauréats 2021 viennent d’un bout à l’autre du Canada. Chris Donovan est un artiste-photographe qui vit à la fois à Toronto et au Nouveau-Brunswick, il concentre sa pratique sur les recoupements entre la communauté et l’industrie. La Torontoise Dainesha Nugent-Palache est fondatrice de plusieurs initiatives dont plumb, Venus Fest et Blindspots. L’artiste vancouvérois Dustin Brons travaille à recontextualiser du matériel existant. Il transforme objets, formes et paysages pour leur donner un contexte socio-politique.

Cette année le jury du Prix était composé de Andrea Kunard, conservatrice au MBAC et présidente du jury; Shelley Niro, lauréate du Prix de photographie Banque Scotia 2017; Lorraine Gilbert, directrice, Département des arts visuels, Université d’Ottawa; Noah Friebel, lauréat du Prix de photographie Banque Scotia 2020.

Si les restrictions en lien avec la COVID-19 le permettent, les lauréats bénéficieront du mentorat de l’équipe de conservateurs du MBAC, et leurs œuvres seront incluses dans la programmation, qui comprend des rencontres avec les artistes, des expositions itinérantes et des programmes éducatifs.