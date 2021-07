Le plan de réouverture de l’Ontario va bon train et inclut maintenant des attractions et des rassemblements de plus en plus grands. Canada’s Wonderland a annoncé sa réouverture, le 7 juillet étant sa première journée du retour aux activités. Le mot retour n’est peut-être pas tout à fait correct, car il y a quelques changements pour assurer la sécurité de tous. Le parc informe ses visiteurs des protocoles sanitaires en vigueur ainsi que les mesures de sécurité accrues que prendront les employés du parc.

Les visiteurs devront réserver leurs billets avec une heure bien précise d’arrivée. Ce sera de même pour les gens qui détiennent un abonnement de saison, aucun billet ne sera vendu à la porte. Les réservations de groupes seront limitées à 14 personnes.

En arrivant, chaque personne devra remplir un questionnaire lié à la COVID.

À l’intérieur du parc, les visiteurs peuvent s’attendre au port du masque obligatoire et à de nombreuses stations de désinfectant à mains.

Canada’s Wonderland suggère aussi qu’au moins un membre du groupe possède l’application mobile du parc sur son cellulaire. L’activation de la localisation de l’appli permet au parc de partager des mises à jour en temps réel. Il est aussi possible de réserver un billet de stationnement afin d’éviter l’utilisation des bornes payantes.

Canada’s Wonderland fête ses 40 ans en 2021 et célèbre avec l’arrivée de quelques nouveautés. Mountain Bay Cliffs au Splash Works invite les clients à vivre l’ivresse d’un saut d’une falaise à une variété de hauteurs avec le défi ultime de conquérir le plus haut sommet de 25 pieds.

Pour les plus jeunes, Beagle Brigade Airfield est un nouveau tour d’avion où les jeunes pilotes peuvent prendre leur envol. À noter que Splash Works requiert une réservation supplémentaire et que les participants n’auront pas besoin de porter un masque, évidemment.

Les kiosques de restauration seront aussi ouverts avec un nombre réduit de tables extérieures et une utilisation de couverts à usage unique. C’est une étape excitante pour l’Ontario qui retrouve tranquillement un été de plaisirs.