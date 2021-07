Tous les jeudis soir du mois de juillet, la Franco-Fête accueille des artistes franco-ontariens en concert virtuel sur leur page Facebook. Le premier à ouvrir le bal, le jeudi 8 juillet, est l’auteur, compositeur et interprète Abel Maxwell, un artiste primé par l’UNESCO, en plus d’être un auteur best-seller canadien.

Arrivé il y a une dizaine d’années en Amérique du Nord sans argent, sans emploi et sans connections, Abel Maxwell est devenu un artiste reconnu internationalement qui veut inspirer les jeunes à croire en eux-mêmes et en leur capacité de faire une différence même durant les passages difficiles comme une pandémie!

En 2015, il est nominé en tant que Meilleur interprète masculin au Gala Trille-Or. En 2016, il reçoit le prix UNESCO / IHFW- Community Achievement Award. Et en 2019, toujours très impliqué dans sa communauté, il prend le rôle de porte-parole officiel du concours Épelle-moi Canada.

L’année dernière, il a sorti « Contradictions », son quatrième album bourré de textes inspirants toujours sur un fond d’Afrobeats festifs aux couleurs pop. Depuis le début de la pandémie, il s’efforce d’être très actif sur les médias sociaux afin de remonter le moral des Torontois et de son audience internationale. Il finit par composer une nouvelle chanson intitulée Ça va bien aller au milieu de la crise sanitaire.

« Le but était d’encourager la communauté francophone à rester résiliente face à la dépression ou les traumas causés par la pandémie actuelle », affirme-t-il en entrevue. Cette nouvelle chanson, sortie en mars 2021, fera partie d’un cinquième album qui sortira dans les prochaines années. À suivre!

Durant son concert extérieur à la Franco-Fête, M. Maxwell nous fait rêver avec des titres comme Sunlight des tropiques, une collaboration entre Gilbert Montagné, Didier Barbelivien, Dario Farina et Universal Music Italia; Célébrer, collaboration entre Abel Maxwell et Joseph Ameni et même Never Give Up, collaboration entre Joseph Ameni, David Ameni et Abel Maxwell. Le spectacle a commencé avec un montage de vues pittoresques qui rappellent les origines africaines de M. Maxwell.

Rendez-vous sur le site Facebook de Franco-Fête pour les trois prochaines performances au cours du mois de juillet!