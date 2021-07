Le Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO) rouvre ses portes! À partir du 21 juillet prochain, l’AGO accueillera de nouveau les visiteurs avec une exposition de la contribution monumentale d’Andy Warhol. Plusieurs autres nouvelles expositions y débutent également.

« Cette dernière année nous a fortement rappelé l’importante présence de l’art et de la culture à notre bien-être collectif. Nous avons hâte d’accueillir à nouveau nos visiteurs en personne et échanger avec eux sur les sujets qui nous inspirent », a rappelé le conseil d’administration de l’AGO.

La réouverture du Musée ne pourrait pas mieux débuter qu’avec l’introduction d’une collection d’un des artistes les plus célèbres au monde. Le parcours d’Andy Warhol traverse quatre décennies de création artistique immortalisée par plus de 250 œuvres d’art. Elle est composée de peintures, de dessins, de photographies, de films et de diverses installations.

M. Warhol (1928 – 1987) a su mettre désir et vérité au sein de son art et est reconnu pour ses collaborations provocantes qui, chaque fois, frôlaient la ligne entre le monde de l’art et la culture populaire.

C’est Kenneth Brummel, un des commissaires d’exposition d’art moderne à l’AGO qui organise l’exposition Andy Warhol. Il s’agit d’une collaboration entre l’AGO, la Tate Modern et le Musée Ludwig en Cologne. L’exposition présente des portraits emblématiques d’Elvis, de Dolly Parton, de Karen Kain, de Wayne Gretzky et d’Elizabeth Taylor, ainsi que des œuvres conceptuelles et des installations expérimentales de Warhol.

Les autres nouvelles expositions incluent des œuvres de l’artiste inuk Shuvinai Ashoona et du peintre canadien Ben Woolfitt, ainsi qu’une collection sur la méditation et le cerveau médiéval.

Le premier accès au Musée du 21 au 25 juillet sera pour les membres. Par la suite, les détendeurs d’un laissez-passer annuel pourront s’y rendre à partir du 24 juillet, puis finalement les détenteurs d’un billet unique pourront y accéder à partir du 27 juillet. Il faudra par contre réserver sa place.