Richard Caumartin

L’ensemble vocal Les Voix du cœur était de retour au théâtre Isabel Bader le samedi 3 juin pour un spectacle intitulé La Vie, c’est comme ça. Les choristes étaient accompagnés sur scène de six musiciens, dont la nouvelle pianiste Alona Mylanych.

À l’aube du 30e anniversaire du groupe, les membres présentent avec tout leur cœur des prestations qui mettent en valeur la richesse et la diversité de la chanson francophone. Et pourquoi ce thème? « La vie, c’est comme ça, avec ses hauts et ses bas, ses bonheurs et ses malheurs. Un thème très vaste mais qui résume à l’essentiel de ce que nous vivons tous à un moment donné de notre vie », explique la directrice musicale, Manon Côté.

Mme Côté a le don de choisir des textes puissants, des chansons que l’auditoire retrouvent avec joie. Par exemple, en première partie du spectacle, la trentaine de choristes ont chanté Aimes-tu la vie comme moi de Boule Noire, C’est ma vie de Salvatore Adamo, Vivre en amour de Luc Cousineau et La Vie ne vaut rien d’Alain Souchon, pour ne nommer que celles-là, des chansons que l’on n’entend plus mais qui ont connu passablement de succès dans la carrière de ces artistes.

Plusieurs surprises également avec La Vie est laide de Jean Leloup, et Ma vie, c’est d’la marde de Lisa LeBlanc, interprétées avec humour et énergie. Les quelque 150 spectateurs ont apprécié de redécouvrir certaines mélodies perdues dans le temps comme La Belle Vie de Sacha Distel et À ma manière de Diane Juster, Pascal Sevran et Sylvain Lebel.

Composé de choristes amateurs, l’ensemble vocal surprend son public chaque fois par l’originalité des thèmes, le choix des chansons qui émeut l’auditoire, les arrangements musicaux, les costumes et la passion avec laquelle les membres de la troupe et la directrice musicale se donnent sur scène, et ce, sans prétention.

Lorsqu’un groupe de personnes se réunit pour l’amour de la chanson française et de la musique en général, c’est généralement une bonne recette de succès. L’ensemble Les Voix du cœur a semé du bonheur auprès du public samedi dernier à Toronto.

Et comme Manon Côté l’a si bien dit en invitant le public à « explorer la vie avec la troupe, avec toutes les émotions qui s’y rattachent – la vie est belle! »

Photo : L’ensemble vocal Les Voix du coeur