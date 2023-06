Richard Caumartin

Lise Béland quittera son poste au Collège Boréal le 30 juin, après 14 ans de service. La vice-présidente de la région du Centre-Sud-Ouest prend sa retraite afin d’avoir plus de temps avec sa famille.

On se souviendra que Mme Béland avait fait ses débuts au Collège Boréal à London, le 31 août 2009 à titre de cheffe de l’éducation permanente pour le Sud-Ouest. Femme très énergique, Lise Béland détenait une formation en marketing et avait plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des affaires, ce qui lui aura été très utile.

À l’époque, en entrevue avec le journal L’Action de London, elle disait « vouloir que son expertise en marketing soit utile à une institution comme le Collège Boréal et qu’elle était heureuse de pouvoir travailler dans sa langue maternelle ».

Au début, elle voulait répondre aux besoins des francophones du Sud-Ouest mais s’est vite rendu compte du défi colossal qui l’attendait, étant responsable également des bureaux de Thorold (dans la péninsule du Niagara) et Windsor.

« Je dois agrandir la marque de Boréal dans la communauté francophone et je vais sûrement établir un comité consultatif composé d’enseignants, d’entrepreneurs et d’immigrants pour écouter leurs préoccupations et suggestions, comprendre leurs besoins et orienter la vision de Boréal pour l’avenir, disait-elle quelques mois après son arrivée au Collège. Nos indicateurs de rendement sont très élevés et il n’en tient qu’à moi et à notre équipe de perpétuer cette tradition et nous garder au sommet. » Aujourd’hui, elle peut dire mission accomplie. Boréal s’est développé rapidement dans le Centre-Sud-Ouest et est resté au sommet de tous les indicateurs de réussite depuis.

Sous sa direction, en une dizaine d’année, le centre d’accès du Collège Boréal de London a grandi de façon exponentielle, tant en termes de programmes, de locaux et d’influence dans la communauté francophone. L’énergie et le dévouement de Lise Béland ont grandement contribué à ce succès.

Les dirigeants de Boréal en ont pris bonne note et lui ont offert, le 5 janvier 2015, le poste de directrice des services d’emploi au sein de l’équipe dirigeante de Sudbury. Elle était maintenant responsable de gérer les programmes et les 15 centres d’Option-Emploi, d’en encadrer les 70 employés, de veiller à ce que les services répondent aux attentes des employeurs et chercheurs d’emplois et aux exigences du ministère de la Formation et des Collèges et Universités. Mme Béland devait également chapeauter le développement de plans stratégiques et en diriger l’exécution.

Puis, le 19 janvier 2017, elle est nommée vice-présidente pour le Centre-Sud-Ouest (CSO). « Depuis 2015, Lise Béland a joué un rôle catalyseur dans la réalisation du Centre ontarien d’innovation sur l’emploi. Elle possède les compétences approfondies nécessaires à la gestion des dossiers systémiques touchant le CSO, l’immigration et l’employabilité », affirmait Daniel Giroux, président du Collège Boréal, par voie de communiqué.

L’empreinte de Lise Béland est partout dans les succès du développement du Collège à Toronto, à partir du 1, rue Yonge jusqu’au nouveau campus dans le quartier de La Distillerie qui accueillera ses premiers étudiants en septembre. Mais qu’en pense la future retraitée?

« Je retourne à London dès le 1er juillet et j’ai l’intention de voyager un peu pour voir la famille éloignée, explique Mme Béland. J’ai accompli mes objectifs et plus encore. Quand tu sors du secteur privé et que tu embarques dans le secteur public, tes expériences sont primordiales pour réussir. J’étais une femme d’affaires et le Collège Boréal, c’est comme une entreprise. On est redevable à notre communauté, aux étudiants, aux bailleurs de fonds, aux clients du milieu des affaires, etc. Ce fut pour moi une expérience inoubliable. »

Moments marquants

« Pour moi, ce qui a été le plus remarquable, c’est l’aspect de la diversité, comment nous avons aidé les gens à atteindre leur plein potentiel, car mes secteurs d’emploi et immigration sont très liés, insiste-t-elle. D’aider ces gens à s’intégrer aux niveaux social et économique, il n’y a rien de plus gratifiant. Il y a des immigrants qui ont de nombreuses barrières à leur intégration. Pour moi, personnellement, de pouvoir les aider dans des situations difficiles et complexes était très important.

« L’autre réalisation importante est l’ouverture prochaine du nouveau campus de Toronto dans le quartier de La Distillerie. Nos défis étaient nombreux avec la covid, les délais de construction, les défis d’infrastructures et de permis mais, malgré cela, nous serons prêts pour l’arrivée des étudiants le 5 septembre. »

Lise Béland aura été une étincelle qui est arrivée au bon moment à Boréal. L’organisme avait besoin d’une étoile filante, d’un leader énergique qui amenait des idées nouvelles et une passion hors du commun.

« Le leadership me passionne et aider à le développer avec les personnes autour de moi est un point pour lequel je suis très engagée. Mon engagement communautaire envers la francophonie a toujours été important pour moi », dit-elle.

Elle a été présidente du Carrefour communautaire régional de London, présidente du Club canadien de Toronto membre de plusieurs comités provinciaux pour l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, membre du comité aviseur francophone de la Ville de Toronto, et est coprésidente du Centre ontarien Innovation-Emploi. Personne d’une grande générosité, Mme Béland a toujours été disponible pour les dossiers de la francophonie.

« J’ai adoré mon expérience, mon parcours et ma carrière à Boréal. Je suis très reconnaissante d’avoir pu faire ce chemin dans la francophonie ontarienne au sein de la famille Boréal. Je souhaite que le Collège continue d’être numéro 1 pour de nombreuses années et d’aider les étudiants à atteindre leur plein potentiel », conclut la vice-présidente qui part avec le sentiment du devoir accompli.

Photo : Lise Béland