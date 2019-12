…Jean Mohsen Fahmy pour son roman La Sultane dévoilée. C’est lors du premier jour du Salon du livre de Toronto qui s’est déroulé, comme de coutume, à la Bibliothèque de référence du 5 et au 7 décembre, que le Prix Christine-Dumitriu-van-Saanen (fondatrice du Salon en 1992) a été décerné.

Deux autres candidats étaient en lice, il s’agit d’Andrée Christensen pour L’Isle aux abeilles noires et David Ménard pour Poupée de rouille, deux autres excellents romans qui, de l’avis même du gagnant, ont dû donner du fil à retordre quant au choix du vainqueur.

« Je suis très ému. Je me sens très humble devant tant de reconnaissance de la part de mes pairs. Vous savez, ce n’est pas la première fois que je participe à des prix littéraires. J’en ai gagné quelques-uns. J’ai aussi été membre du jury de certains prix littéraires. Tout cela pour vous dire que je sais à quel point c’est difficile de choisir un livre parmi plusieurs autres. Lorsqu’on finit par choisir un roman, ce n’est jamais à 100 % mais à 51 % seulement », confie-t-il au Métropolitain.

Et, parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule! Dans la foulée, le même jour, les responsables du Salon ont rendu un hommage à Jean Mohsen Fahmy pour l’ensemble de son œuvre, et quelle œuvre!

Ancien président de l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF) dont il est toujours membre, ce septuagénaire natif du Caire en Égypte est auteur de nombreux essais, nouvelles et articles, mais surtout d’une dizaine de romans dont certains ont raflé les plus prestigieux prix littéraires de la province, à l’image de L’Agonie des dieux qui s’est vu décerner en 2006 et le prix Trillium et le Prix littéraire Le Droit.

Toutefois, si les dieux agonisent, la plume, elle, demeure prolifique. En effet, sans avancer une date précise, l’écrivain nous assure qu’après le tourbillon qui suit chaque sortie de ses livres, il remplira à nouveau son encrier pour dessiner les sons!

On n’aura donc pas notre scoop. Cependant, sachant qu’il s’écoule, en général, deux à trois années entre chacun de ses romans, on lui reposera la question en 2021, enfin, si les dieux le veulent bien, s’ils ne sont pas complètement éteints!

SOURCE: Soufiane Chakkouche

PHOTO (Crédit photo : AAOF) – De gauche à droite : Valery Vlad, président du Salon du livre de Toronto; Gabriel Osson, président de l’AAOF; Jean Mohsen Fahmy, lauréat du Prix du salon du livre de Toronto 2019; et Yves Turbide, directeur général de l’AAOF.