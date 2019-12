Le samedi 7 décembre, dans l’agora du complexe Notre Place, le Cercle de l’amitié de Mississauga accueillait environ 85 convives pour son souper des Fêtes. Or, ceux qui étaient là s’attendaient – avec raison – à bien plus qu’un souper et ils n’ont pas été déçus à ce chapitre!

Le souper a été un grand succès.

En effet, pour une deuxième année, l’organisme avait invité le groupe folklorique Les Cuillères à Carreaux à venir festoyer avec la communauté. Qui plus est, en première partie du spectacle, ce sont les chants de l’ensemble Les Voix du cœur qui figuraient au programme pour mettre l’assistance dans l’esprit de Noël.

Mais avant d’en arriver là, les participants à la soirée ont été conviés à passer à table. Le buffet qui les attendait n’a pas dérogé à l’objectif que s’est fixé le Cercle de l’amitié de faire vivre aux francophones de Peel un véritable Noël canadien-français : creton, fèves au lard, dinde, jambon, farce, etc., le tout « fait maison » et dans la plus pure tradition. Employés, administrateurs et amis de l’organisme ont mis la main à la pâte dans la préparation de ce festin qui était à la hauteur des attentes élevées des convives. Les cuisiniers avaient de quoi être fiers!

Plusieurs représentants d’organismes de la région étaient présents à cette soirée. Le maire de Brampton, Patrick Brown, est également venu faire un tour. On comptait aussi dans l’assistance quelques participants de Toronto.

Les Voix du cœur étaient de la partie.

Après s’être régalée, l’assistance a fait silence et l’agora s’est emplie de la musique de l’ensemble vocal Les Voix du cœur. Les membres de la célèbre formation ont offert une belle sélection de chansons dans l’esprit du temps des Fêtes. Empruntés à divers répertoires, les chants étaient interprétés de façon à s’harmoniser et à plaire au plus grand nombre. Les nouveaux venus au sein de la chorale ont aussi eu leur moment de gloire lorsqu’ils ont été invités à se produire seuls le temps de quelques chansons.

Les Cuillères à Carreaux se sont ensuite emparés de la scène. L’an dernier, deux membres de la troupe n’avaient pu être présents mais, cette fois, ils étaient là tous les huit. Les chansons folkloriques n’ont pas tardé à s’enchaîner de même que les blagues. L’animation, excellente, reposait pour l’essentiel sur les épaules de Pascal Doucet, le principal chanteur de la formation qui a mis toute sa gaillarde énergie à dérider l’assistance.

Rire et danser a été le lot des participants tout au long du spectacle. Il n’a pas fallu beaucoup de temps à tous pour « embarquer » dans la sympathique folie des Cuillères à Carreaux. Là où il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir et les danseurs, au terme de la prestation, ont redemandé une autre chanson, puis une autres, et encore une autre…

Voilà une soirée des Fêtes qui restera dans les mémoires!

PHOTO : Les Cuillères à Carreaux ont été le clou de la soirée.