Richard Caumartin

Le championnat national du concours Épelle-moi Canada (ÉMC) a eu lieu à Richmond Hill le dimanche 21 mai et les finalistes régionaux s’y sont affrontés pour déterminer des gagnants en épellation des cycles primaire, moyen et intermédiaire.

« Nous commençons cette nouvelle édition avec ses opportunités mais aussi ses défis. Nous sommes heureux de vivre ce processus d’apprentissage avec vous. Nous nous relevons peu à peu de la pandémie et, grâce à notre amour pour la langue française, nous pouvons avancer chacun à notre rythme vers un meilleur lendemain. À nos jeunes, vous êtes l’avenir de la francophonie et nous sommes fiers de tous vos accomplissements. Continuez de démontrer votre engagement dans votre éducation, a déclaré la fondatrice et directrice générale d’ÉMC, Dorine Tcheumeleu.

« C’est ainsi que vous deviendrez des citoyens responsables et respectables qui sont une source d’inspiration pour plus d’un et font une différence dans leur communauté. Bravo pour cette belle démonstration de leadership! Vous êtes de fiers ambassadeurs de cet héritage culturel et grâce à vos efforts pour la préserver, nous pouvons assurer ainsi sa pérennité. »

L’événement devant parents et amis des participants était animé par Fayza Abdalaoui et Hervé Zambou. Dans la matinée, les enfants de 6 à 8 ans des régions de Cambridge, London, Durham, York, Toronto, Halton-Peel, Nouvelle-Écosse, Lasalle au Québec, Ottawa et Gatineau, Prescott-Russell, Saint-Laurent, Windsor-Essex et Chatham-Kent ont concouru pour déterminer des cinq meilleurs élèves du cycle primaire en épellation. Ont suivi les finales pour les cycles moyen (9 à 11 ans) et intermédiaire (12 à 14 ans) pour les mêmes régions.

« C’était une finale fantastique et pour la première fois, nous avons accueilli près de 400 personnes. Même les parents des finalistes des autres provinces sont venus. Nous avions réservé 60 chambres pour les parents de l’extérieur. Nous sommes très fiers de nos jeunes et du succès de l’événement », ajoute Mme Tcheumeleu.

Les cinq meilleurs élèves de chaque cycle ont reçu des prix dont un montant d’argent pour les trois premiers, accompagné d’un trophée, d’un certificat de participation et d’articles promotionnels d’ÉMC et de commanditaires du concours.

Félicitations à tous les participants qui sont tous ressortis gagnants de cette expérience!

Le gala de reconnaissance annuel des bénévoles d’ÉMC, qui termine la saison d’activités de l’organisme, aura lieu à Montréal, le 3 juin.

FINALISTES

Cycle primaire

1er : Oscar Tzaferis, Toronto

2e : Olivia Anciaux, Orléans

3e : Charlotte Boisvert, Gatineau

Cycle moyen

1er : Hadrien Paradis, Waterloo

2e : Ishak Bouashera, Saint-Laurent

3e : Manal Amine, Saint-Hubert

Cycle Intermédiaire

1er : Yasmine Aouchiche, Montréal

2e : Ella Burgess, Montréal

3e : Braeden Foster, Kitchener

Photos : courtoisie ÉMC. Les finalistes du concours national d’épellation avec leurs prix