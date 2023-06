Richard Caumartin

L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) a célébré, avec ses membres, son 25e anniversaire dans le cadre de son congrès annuel du 25 au 27 mai à Toronto. Le thème de ces trois jours de réflexion, d’ateliers et de festivités était L’éducation catholique : À plusieurs nous sommes un.

Au programme, une cérémonie d’ouverture à l’Université de l’Ontario français, des ateliers et sessions plénières, un cocktail avec croisière sur le lac Ontario, l’assemblée générale annuelle (AGA) le samedi matin, une messe à la basilique-cathédrale Saint Michael avec le nouvel archevêque de Toronto, Mgr Francis Leo, et un banquet de clôture au cours duquel a été remis le Prix d’excellence en éducation catholique.

« Ce congrès est l’occasion pour nous de faire un survol du chemin accompli, de se projeter vers l’avenir et de réfléchir sur la route qui sera empruntée au cours des prochaines années pour affronter les défis qui permettront à chacun de continuer à façonner la vie des enfants qui grandissent dans nos conseils scolaires et qui seront les décideurs de demain », indiquait d’entrée de jeu Yves Lévesque, directeur général de l’AFOCSC.

La deuxième journée a débuté par une conférence ayant pour thème Une foi authentique vécue sur la place publique, avec le Révérend Andrew Bennett. Elle portait sur l’avenir de l’éducation catholique française en Ontario. Après le dîner, trois ateliers sur « l’identité de l’école catholique », comment se rallier à la cause francophone pour pérenniser l’avenir de l’enseignement catholique français, et sur la « fréquentation scolaire dans un monde postpandémique » se sont enchaînés.

Lors de l’AGA, présidée par le directeur général de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Peter Hominuk, les membres ont procédé à la réélection de Johanne Lacombe, conseillère scolaire et présidente du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est à la tête du conseil d’administration de l’AFOCSC, et Robert Demers, conseiller scolaire et vice-président du Conseil scolaire catholique Providence au poste de vice-président. Johanne Lacombe entame un cinquième mandat à la présidence de l’AFOCSC.

« Avec beaucoup de joie, j’accepte de poursuivre ma mission de représenter nos huit conseils scolaires catholiques de langue française en Ontario, ainsi que le Consortium Centre Jules-Léger sur la scène provinciale. J’espère vivement que nous collaborions efficacement pour l’atteinte des objectifs que nous en avons en ligne de mire, à combien plus forte raison en cette année symbolique où nous soulignons nos 25 ans d’existence et réfléchissant par ailleurs à l’avenir de l’éducation catholique francophone ! », a-t-elle déclaré.

Le congrès a pris fin avec un banquet anniversaire pour lequel plusieurs invités spéciaux avaient été conviés. À noter la présence de l’adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones, Natalia Kusendova-Bashta, la députée libérale d’Ottawa-Vanier, Lucille Collard, et quatre des cinq anciennes directions générales de l’AFOCSC, soit Lorraine Gandolfo (1998 à 2001), Carole Drouin (2006 à 2013), Benoit Mercier (2013 à 2018) et Janine Griffore (2018 à 2020). Ces derniers ont participé à une session de questions-réponses avec l’animateur de la soirée, Vincent Leblanc-Beaudoin, ancien élève du Csc MonAvenir pour parler des meilleurs moments de leur passage à l’Association.

L’ambiance musicale pour cette soirée festive était assurée par un groupe de jeunes musiciens de l’école secondaire Sainte-Famille, sous la direction de Jocelyne Bissonnette. Des élèves qui ont grandement impressionné les convives par leur talent, et dont la plupart termineront leurs études secondaires ce mois-ci.

Enfin, le moment tant attendu était certes le dévoilement du récipiendaire du Prix d’excellence en éducation catholique pour l’édition 2023 qui a été décerné à la conseillère scolaire et vice-présidente du Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales, Sylvie Payeur. Elle a reçu l’œuvre sculpturale Le messager, symbole de l’excellence, de l’accomplissement et du dévouement pour la défense et le maintien de l’éducation catholique de langue française.

« Juste et compatissante, Sylvie sait gérer une table politique avec respect, un esprit d’ouverture et de fraternité. Et par ce fait, les élèves du Conseil ont toujours été gagnants! C’est évident que l’éducation catholique de langue française lui tient à cœur et plus particulièrement, le bien-être de tous les enfants qui nous sont confiés. Elle a été et est toujours au service de sa communauté, sa région, sa province et elle se dévoue corps et âme à ce projet d’amour. Par son exemple, elle a incarné la prière de Saint François d’Assise : c’est en se donnant qu’on reçoit. Nous sommes choyés de la compter parmi nous. Au nom du CSDC des Aurores boréales, merci, Sylvie ! », déclarait Claudette Gleeson, présidente du Conseil.

Photo : De gauche à droite : Johanne Lacombe, Sylvie Payeur et Claudette Gleeson