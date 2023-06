Quelque 1600 élèves du secondaire ont participé à la 20e édition des Jeux de l’AESD (Association des élèves du secondaire de notre district) – une tradition bien ancrée au Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir. Bien que les Jeuxaient eu lieu sous formes virtuelle et hybride au cours des dernières années, les jeunes étaient heureux de se retrouver au Camp Robin Hood.

La planification de cette activité de grande envergure a été entamée en janvier dernier, alors que les élèves, membres du Conseil de représentation de l’AESD, se sont réunis afin de discuter des activités systémiques à venir. Il fut notamment question de rendre les Jeux davantage inclusifs par le biais de nouvelles pratiques et activités.

Afin de rejoindre les divers intérêts des élèves, de nouvelles compétitions (jeux vidéo, haute couture(mode), lancer de la poche et décoration de gâteau) ont été ajoutées à la programmation.

À partir du thème choisi par les élèves, Vingt ans fêter avec nous! inspiré de Viens t’en fêter ‒ un concours de création d’affiches a été lancé et a été remporté par un élève de 9e année de l’ÉSC Père-Philippe-Lamarche.

« Les Jeux de l’AESD ne cessent de grandir chaque année et ce ne fut pas sans émotion de réaliser que ce seraient mes derniers Jeux en tant que directeur de l’éducation. C’était la 20e édition et ça nous a fait tellement chaud au coeur de voir l’esprit de compétitivité des élèves, leur dévouement et l’enthousiasme qu’ils ont envers les Jeux. C’est une expérience unique qu’ils ne sont pas prêts d’oublier », a affirmé André Blais.

Au-delà des compétitions amicales, les adolescents ont pu profiter des jeux gonflables, des cantines mobiles et des nombreuses installations du camp (murs d’escalade, golf miniature, etc.). Ils ont également assisté à un spectacle de la troupe Moov’ Dance Ottawa et ont dansé, à leur tour, sur la musique électrisante du talentueux DJ UNPIER, également animateur des cérémonies d’ouverture et de clôture.

La journée s’est terminée sous le grand dôme où les écoles récipiendaires d’un trophée ont été annoncées. Les écoles Père-Philippe-Lamarche, Renaissance et Saint-Charles-Garnier ont respectivement terminé première, deuxième et troisième. À noter que l’école Père-Philippe-Lamarche a aussi remporté le trophée de la francophonie, Monseigneur-Jamot a mérité le trophée d’esprit d’école et Monseigneur-de-Charbonnel, celui de l’esprit sportif.

« Je suis toujours impressionnée par l’excellente organisation de la journée et le merveilleux travail de collaboration entre les élèves. Les Jeux de l’AESD permettent non seulement de développer l’esprit d’équipe et de camaraderie entre les jeunes des écoles secondaires, mais également de faire rayonner le Conseil au sein de toute la communauté. Quelle joie d’avoir pu reprendre la tradition », a conclu la présidente du Csc MonAvenir, Geneviève Grenier.

Source : Csc MonAvenir

Photo : Les représentants de l’école Renaissance.