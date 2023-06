Richard Caumartin

L’Association des francophones de la région de York tenait le 25 mai sa 29e assemblée générale annuelle en format hybride et Benoît Fortin présidait la rencontre.

L’organisme a connu une dernière année financière plutôt difficile, devant se départir des services de sa direction générale et de plusieurs employés qui accomplissaient des tâches administratives par manque de financement adéquat et pour éponger un important déficit de plus de 150 000 $.

D’importants changements ont dû être effectués tant au niveau de la gestion que des ressources humaines et, pour rester à flot et remettre l’organisme sur les rails, Alain Beaudoin, qui a présidé l’organisme pendant neuf ans, est revenu comme bénévole pour occuper les fonctions de président et directeur général par intérim.

Dans son rapport, M. Beaudoin a indiqué que l’AFRY avait les fondations pour s’en remettre et que les services des deux garderies et d’immigration n’ont pas été touchés par les réductions de personnel.

« Nous gérons toujours nos 4 centres d’intérêt, soit nos 2 garderies avec 1 direction et 10 employés, le secteur de l’immigration avec 1 direction et 4 employés, nos camps de vacances avec 1 direction et 10 employés (tous temporaires), et notre secteur communautaire avec 4 employés.

« Le travail de redressement financier est en cours et nous avons puisé dans notre fonds de réserve pour sortir la tête de l’eau. Le nouveau conseil d’administration (CA) a éliminé depuis 130 000 $ de la masse salariale. Des compressions ont été faites au niveau administratif; les emplois n’ont pas été coupés au niveau des garderies ou des services à l’immigration. J’ai l’impression que nous avons grandi trop vite pour nos capacités. Nous avons un budget austère et il faut se donner une chance. Présentement, nous ne pouvons défrayer les coûts d’une direction générale », précise M. Beaudoin.

Il a expliqué que les programmes et services en immigration sont un volet important des revenus de l’organisme à près de 400 000 $ et dont l’objectif est de permettre aux nouveaux arrivants de surmonter les défis, atteindre leurs objectifs en matière d’établissement et d’intégration, et participer à la vie sociale, culturelle, civique et économique de la région de York.

Le président par intérim reste optimiste pour l’avenir, lui qui a obtenu une réduction de loyer de 25 % pour les locaux de l’organisme à Newmarket, l’assurance que l’AFRY ne déménagera pas, du moins pour les deux prochaines années. Il a également annoncé qu’il y aura une fête de la Saint-Jean grâce à un petit budget obtenu récemment de Patrimoine canadien.

« Ce fut une année émotionnellement exigeante pour nous tous et nos plus grands défis seront le rétablissement de l’équilibre budgétaire, l’embauche d’une direction générale quand nos budgets le permettront, le recrutement d’éducatrices spécialisées, la recherche de subventions pour contribuer à défrayer les frais administratifs et la réalisation d’événements communautaires avec l’aide de financements externes », conclut-il.

La période des élections a permis d’élire par acclamation, pour un mandat de deux ans, Vincent Patterson, Julie Brunias, Benoît Fortin, Mawusee Komla FOLI-AWLI et, pour un mandat d’un an, Alain Beaudoin. Suzanne Théroux quitte le CA après 15 années de loyaux services. M. Beaudoin n’a pas manqué de la remercier chaleureusement au nom de l’AFRY.

L’Association des francophones de la région de York compte 135 membres actifs. L’année prochaine, l’organisme espère bien fêter son 30e anniversaire.

Photo : Alain Beaudoin présente son rapport annuel.