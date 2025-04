Olaïsha Francis

Les concours régionaux d’Épelle-moi Canada (ÉMC) pour les régions de Toronto et d’Halton-Peel se sont déroulés respectivement les 5 et 12 avril, dans le gymnase de l’école La Citadelle International Academy of Arts and Science, et celui de l’école élémentaire René-Lamoureux à Mississauga.

Ces épreuves d’épellation ont rassemblé plus de 80 passionnés de la langue française provenant des écoles francophones et d’immersion, tous déterminés à montrer leurs compétences dans la langue de Molière.

« C’était une belle compétition, avec des parents très impliqués, aidant les enfants à s’entraîner efficacement avant la finale régionale. Tous se sont montrés coopératifs pour éviter les tensions le jour du concours et préserver une ambiance de compétition animée mais joyeuse », relate Édith Taki, déléguée d’ÉMC pour la région de Halton-Peel.

Les compétitions ont été organisées en différentes catégories : cycles primaire, moyen et intermédiaire. L’avant-midi a été consacré aux épreuves des cycles primaire et moyen au cours desquelles les jeunes candidats ont démontré leur maîtrise de l’orthographe avec des mots parfois complexes et des défis stimulants. L’après-midi, les participants du cycle intermédiaire ont pris le relais, apportant leur propre niveau d’énergie et de talent à la compétition.

« Il y a eu plusieurs rondes. En plus des 400 mots que les élèves avaient appris, tous les cycles ont atteint les mots mystère. Cela prouve que le niveau était très fort », poursuit Mme Taki.

Le concours ÉMC n’est pas seulement une occasion pour les participants de tester leurs compétences. C’est aussi un moment de camaraderie et de célébration de la langue française. Les jeunes ont encouragé leurs camarades et ont partagé leur passion pour le français dans une ambiance amicale.

À la fin de la journée, une remise de prix est venue récompenser les efforts et le talent de tous les participants. Les lauréats ont reçu des médailles et des certificats, symboles de leur réussite et de leur engagement à la langue française. Les gagnants ont maintenant la possibilité de représenter leur région au championnat national qui se tiendra le 18 mai à Toronto.

GAGNANTS – TORONTO

Cycle primaire

1re place : Sydney Rose (Brian Public School)

2e place : Emilia Yao (Brian Public School)

3e place : Mason Z. (Brian Public School)

Cycle moyen

1re place : Sophie McDonald (Sainte-Marguerite-d’Youville)

2e place : Oscar Tzaferis (Sainte-Marguerite-d’Youville)

3e place : Shammah Mushiya (Paul-Demers)

Cycle intermédiaire

1re place : Olivia Wang (Toronto French School)

2e place : Néné-Adama Diallo (Jeanne-Lajoie)

3e place : Sophia Chan (Toronto French School)

GAGNANTS – HALTON-PEEL

Cycle primaire

1re place : Eleonore Giberne (Horizon Jeunesse)

2e place : Shanaya Sharma (Horizon Jeunesse)

3e place : Tea (René-Lamoureux)

Cycle moyen

1re place : Audrey Pardo (Saint-Jean-Bosco)

2e place : Famien Kouakou (René-Lamoureux)

3e place : Oulwatimileyin Iwajomo (Sainte-Marie)

Cycle intermédiaire

1re place : Oluwatishe Iwajomo (Sainte-Trinité)

2e place : Bradley Choi (Sainte-Trinité)

3e place : Bradley Kengne (Saint-Eugene Elementary School)

Photo : Les finalistes ÉMC de Toronto (Crédit : ÉMC)