Richard Caumartin

La jeunesse afrodescendante était à l’honneur le samedi 29 mars, lors de la cérémonie de remise des Prix Excellence Akwaba Community, tenue au complexe Notre Place à Mississauga. L’événement visait à reconnaître les parcours exceptionnels de jeunes Canadiens issus des communautés africaines et caribéennes.

Attribuées selon des critères tels que le talent, la réussite scolaire, l’engagement communautaire et l’altruisme, ces distinctions ont pour objectif de mettre en lumière des modèles inspirants tout en encourageant la diversité culturelle. Elles servent aussi de tremplin pour motiver les jeunes à poursuivre leurs aspirations et à contribuer activement à la société.

Organisés par l’Association Akwaba Community, en partenariat avec le African Canadian Social Development Council et divers partenaires, ces prix soulignent également les initiatives culturelles portées par les diasporas africaine et caribéenne.

Parmi les lauréats de l’édition 2025 figurent Kémi Adegoke, Nathan-Eliel Nyembwe et Mattis-Georges Koh (catégorie « talents en herbe »), Audrey Noémie Simo Kouogang, Davina Tikeng Jounda et Aurore Marie-David Yao (catégorie « étoiles montantes »), ainsi que Patricia Bonyoku Lyonga, Manuella Hillary et Aminat Durojaye (catégorie « figures d’inspiration »).

Trois jeunes ont été sélectionnés par des associations ethnoculturelles pour le Prix d’excellence communautaire : Kylian Antonin Tiwa Kouodom (Cameroun), Andréanne Joanne (Côte d’Ivoire) et Frank Anicet Zombre (Burkina Faso).

Le titre d’ambassadeurs de l’excellence Akwaba a été attribué aux dix jeunes auteurs du projet « Fier d’être Noir : un voyage au cœur de mes racines », initié par le Mouvement pour l’inclusion des communautés racisées de l’Ontario (MICRO). Cette initiative a donné naissance à un recueil empreint de sensibilité et de fierté, où les enfants ont exprimé leur rapport à l’identité noire.

« De la magie des festivals africains aux récits familiaux en passant par la fierté d’un prénom bantou, chaque texte reflète l’attachement à l’héritage culturel et la beauté de la diversité », a souligné Elykiah Doumbe, directrice générale de MICRO.

Les jeunes auteurs, réunis sous le nom « Les Longs Crayons », sont Christopher Akiremy, Elikya Vieyra, Fleur D’ange Patience Épée Bonny, Hakim Traoré, Katana Coulibaly, Mohayé N’guessan, Pierre Edylan Taki Assa, Rosa-Lynn Eka Épée Bonny, Val Dumont Épée Bonny et Yacine Nongnime Coulibaly.

Enfin, le Prix du pilier de l’excellence a été décerné à Josée Roberge du Conseil scolaire catholique MonAvenir pour son engagement auprès des familles immigrantes. Une toile symbolique lui a été offerte par People of Motherland – Un Monde de cultures, par l’entremise de sa cofondatrice Georgette Amihere, figure bien connue pour son implication dans le Pavillon Afrique du festival Carassauga. Marie-Thérèse Awitor a accepté l’œuvre au nom de la lauréate.

Cette célébration des communautés afrodescendantes a pris fin avec un grand buffet communautaire.

Photo (Akwaba Community) : Les lauréats du concours « Fier d’être Noir » avec leurs parents et Didier Koffi (président Akwaba Community)