Le jeudi 21 février, des élèves des écoles secondaires du Conseil scolaire catholique MonAvenir se sont réunis pour élire deux nouveaux élèves pour les représenter à la table du Conseil pour l’année 2019-2020. Emily-Rose Njonde de l’école Renaissance à Aurora et Émile Trottier de l’école Sainte-Trinité à Oakville ont été choisis par leurs pairs comme élèves conseillers. La décision a été entérinée à la récente réunion mensuelle des conseillers scolaires.

« Nous sommes très heureux de l’intérêt des élèves envers le poste d’élève conseiller qui vise à représenter l’ensemble des élèves au niveau de la table du Conseil. Il s’agit d’une très belle expérience pour vivre de près le processus démocratique et d’interagir avec les conseillers scolaires et divers intervenants du monde politique », affirme André Blais, directeur de l’éducation.

Émily-Rose Djonde est en 11e année. À son école, elle est membre du conseil des élèves, membre du comité E.A.S.E. pour le bien-être des élèves et présidente du comité pastoral. Elle fait également partie du conseil consultatif ministériel des élèves, et du Constituency Youth Councilau niveau municipal.

Émile Trottier est quant à lui en 10e année. Il s’implique beaucoup dans les activités de son école et est membre du conseil des élèves. Il est également représentant à la table sectorielle culturelle de l’Association des élèves du secondaire de notre district. Il a représenté son école dans une vidéo promotionnelle et il fait de la natation au niveau compétitif depuis dix ans.

« Au nom de toute la table du Conseil, j’aimerais féliciter Émily-Rose et Émile pour leur récente nomination. Je tiens également à remercier tous ceux qui se sont présentés comme candidats. La présence d’élèves autour de la table est extrêmement importante et nous permet de mieux comprendre la réalité et les besoins des élèves », a indiqué Melinda Chartrand, présidente du Conseil.

Emily-Rose Djonde et Émile Trottier débuteront leur mandat d’un an le 1er août 2019. Entre temps, ils pourront suivre les deux élèves conseillères en poste, Evangeline Cowie et Aidan Auger, et ainsi débuter l’apprentissage de leurs fonctions au sein du Conseil.

SOURCE : Csc MonAvenir