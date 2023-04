Jean-François Gérard

Dans la lignée du Forum contre le racisme systémique dans l’éducation qui touche les Afro–descendants et du projet « Action Dialogue », l’association Point Ancrage Jeunesse (PAJ) a mis en ligne des outils pédagogiques autour de cette thématique sensible. Le terme de « racisme systémique » est reconnu par la province de l’Ontario, là où cette notion n’est pas complètement acceptée par les autorités au Québec.

Ces outils prennent la forme de 10 modules. Les premiers traitent de la définition et des manifestations du racisme. Les derniers, plus complexes, explorent les moyens d’action et d’exercice des droits face au racisme.

« Le processus est parti d’une analyse des besoins de la population après trois séances de discussion à Windsor, Ottawa et Toronto et une séance de discussion avec le comité aviseur de ce projet », explique Alice Fomen conceptrice pédagogique dont la société Seeva Éducation a réalisé la prestation, selon les objectifs fixés par PAJ.

Les modules ont une forme semblable : trois citations de figures de la cause noire tels Martin Luther King, Rosa Parks ou Nelson Mandela, mais aussi d’autres personnalités tels le pape Jean-Paul II ou Victor Hugo, suivies d’explications courtes sur le thème du module et, enfin, un petit test simple.

« C’est une forme de micro-apprentissage élaboré à partir du profil des utilisateurs d’Internet qui ne veulent pas passer beaucoup de temps à lire et à dérouler une page. Le test est une manière de mieux s’assurer que l’on ait retenu et compris, poursuit Alice Fomen.

« Ces outils ont été faits pour que tout le monde se sente à l’aise, ils peuvent être exploités dans le contexte scolaire, communautaire, par des jeunes entre eux ou par les parents. Ce sont des petites bulles d’apprentissage, qui ont fait l’objet d’une révision pédagogique par des enseignants, pour amorcer une discussion. »

À la fin de chaque module, des ressources supplémentaires en ligne sont indiquées pour prolonger et approfondir chaque thème. Une manière aussi de « mettre en lumière ce qui a déjà été fait » et ne pas repartir de zéro.

S’ajoute enfin une galerie de vidéos. Parmi les sept vidéos, de 6 à 16 minutes, on retrouve par exemple les thèmes « Comment inciter mon enfant à comprendre et à parler sa langue maternelle? » ou « Comment inciter mon enfant à mieux connaître son identité, ses origines afin de mieux s’affirmer? ». Les intervenants présentent des profils variés tels des enseignants, étudiants ou entrepreneures.

Ces outils sont simples à comprendre et à utiliser. Des conseils scolaires de l’Ontario ont diffusé ces outils mis en ligne fin mars à leur équipe pédagogique.

Lien : https://formation.pointancragejeunesse.org/#/

Photo : Alice Fomen (ACELF)