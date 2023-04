Le centre On y va de Kleinburg du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) à l’école La Fontaine a ouvert officiellement ses portes le 12 avril. L’équipe de la petite enfance du CFGT accueille maintenant les familles les mercredi et jeudi de 7 h 30 à 16 h 30 pour des activités en français. Les centres ON y va offrent gratuitement des programmes de qualité destinés aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs familles. Ce programme donne la chance aux jeunes de participer à des activités qui favorisent l’apprentissage par le biais du jeu en français.

Photo : La directrice générale du CFGT, Florence Ngenzebuhoro, entourée de membres de son conseil d’administration et du personnel du centre On y va.