Richard Caumartin

La saison culturelle 2022-2023 des jeunes inscrits au Programme spécialisé en arts de Toronto (PSAT) s’est poursuivie le 13 avril alors que les élèves des ensembles musicaux et des classes de musique de 7e et 10e année, sous la direction d’Andy Sharp, de Daniel Bibeau, d’Élizabeth Dorion et de Billy Boulet-Gagnon ont présenté leurs œuvres musicales lors du concert de Pâques.

Tout au long de l’année scolaire, le PSAT permet aux élèves de développer leur potentiel artistique dans la discipline de leur choix. « La pratique d’un art favorise l’acquisition des compétences essentielles à la réussite à l’école ainsi que dans la vie personnelle et dans toute carrière professionnelle », explique le directeur artistique du programme, Billy Boulet.

L’année scolaire est rythmée par la présentation des productions des élèves au public, que ce soient des concerts, vernissages à l’école ou dans la communauté, participation à des festivals, etc.

Ce concert pascal était le troisième de la programmation au cours duquel les nombreux parents, élèves et enseignants ont pu entendre l’ensemble de jazz de l’école, l’ensemble de percussions, l’Orchestre à vent, le chœur et quelques extraits de la comédie musicale du printemps, Monopolis, un hommage à Starmania mise en scène par Noémi Parenteau-Comfort sous la direction musicale de Billy Boulet-Gagnon et qui sera présentée du 6 au 9 juin.

Parmi les moments forts de la prestation du 13 avril, l’interprétation de trois succès des Beatles au violon, tambours, guitares et piano en a surpris plusieurs ainsi que le talent des danseuses dans leur démonstration de rythmes afrobeat. Cependant, le clou de la soirée a certes été l’interprétation des chansons Un garçon pas comme les autres, La chanson de Ziggy et Banlieue Nord de Starmania par la troupe de théâtre et qui a clôturé magnifiquement le concert et donné un avant-goût prometteur de la comédie musicale à venir.

Les prochaines étapes pour les élèves du PSAT seront une participation au Festival Théâtre Action à Ottawa et le quatrième concert au pique-nique annuel de Saint-Frère-André prévu le 26 mai prochain.

Photo : L’ensemble de jazz interprète You are the sunshine of my life de Stevie Wonder.