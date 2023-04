Le Conseil scolaire Viamonde (CSV) demande au tribunal d’intervenir dans le dossier d’une nouvelle école élémentaire dans le secteur Birchcliffe-Cliffside de Toronto, que le gouvernement de l’Ontario refuse de financer.

Les efforts du CSV afin de convaincre le gouvernement ontarien d’accorder le financement nécessaire à l’acquisition d’un terrain dans le secteur Birchcliffe-Cliffside pour y construire une école élémentaire remontent à plusieurs années.

Le projet, identifié sur la liste des projets prioritaires en immobilisations du CSV, aiderait à mieux desservir les ayants droit de l’est de Toronto et réduirait les pressions et l’engorgement dans les écoles élémentaires avoisinantes.

Cependant, malgré le travail des élus, de l’administration et de la communauté scolaires pour faire valoir ce projet et sensibiliser le gouvernement à l’urgence de sécuriser un terrain pour accueillir la nouvelle école, le CSV n’a toujours pas reçu l’aval pour aller de l’avant.

« Devant la rareté des terrains, le Conseil et plusieurs parents estiment que la perte éventuelle du terrain identifié dans le secteur Birchcliffe-Cliffside causerait un tort irréparable à la communauté franco-ontarienne. Nous avons identifié un terrain et si on ne réagit pas rapidement, celui-ci va nous filer entre les doigts », indique Benoit Fortin, vice-président du CSV et conseiller scolaire de Toronto Est.

À ce point-ci, le Conseil scolaire Viamonde ainsi que des parents du quartier Birchcliffe-Cliffside, ont donc décidé de s’adresser aux tribunaux pour faire avancer le dossier et amener le gouvernement de l’Ontario à financer l’achat d’un terrain et la construction d’une nouvelle école. À cet effet, une instance a récemment été introduite en Cour supérieure de justice de l’Ontario, contre le gouvernement ontarien et le CSV a retenu les services d’une firme d’avocats pour le représenter dans ce dossier.

Viamonde base sa décision sur les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit aux francophones le droit à l’éducation dans leur langue, là où le nombre le justifie. Alors que les données démographiques confirment la viabilité d’une école laïque de langue française dans le quartier Birchcliffe-Cliffside, le CSV estime que le refus du ministère de l’Éducation de financer l’achat d’un terrain dans ce quartier est une violation de ses obligations constitutionnelles en vertu de l’article 23 de la Charte.

La construction d’une nouvelle école élémentaire est la seule option possible pour alléger la pression sur les écoles avoisinantes et donner effet au droit constitutionnel de la minorité francophone du quartier à une éducation de qualité réellement équivalente à celle de la majorité.

Source : Conseil scolaire Viamonde