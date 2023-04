É. Gougeon-Pelletier

La Russie a annoncé, le mercredi 12 avril, que 333 noms seraient ajoutés à la liste de Canadiens visés par un interdit de séjour permanent dans ce pays. La quasi-totalité des députés provinciaux de l’Ontario y figurent. Les ministres de l’Éducation Stephen Lecce, des Finances Peter Bethlenfalvy et des Transports Caroline Mulroney font désormais partie de ceux qui n’auront plus le droit de se rendre en Russie.

Le premier ministre ontarien Doug Ford avait déjà été sanctionné ainsi par Moscou en avril 2022.

On retrouve aussi sur la nouvelle liste du ministère russe des Affaires étrangères presque tous les élus à Queen’s Park, dont des membres de l’Opposition officielle comme la cheffe néo-démocrate Marit Stiles et le député d’Ottawa-Centre, Joel Harden.

On constate que la députée nouvellement élue Sarah Jama n’y figure pas, alors que l’ex-ministre Merrilee Fullerton, qui a récemment démissionné subitement, fait quant à elle partie de la liste.

« C’est un honneur d’être sanctionné par un criminel de guerre génocidaire » dd – Stephen Lecce, ministre de l’Éducation

Plusieurs des députés ontariens visés par ces sanctions, qui représenteraient des représailles contre les sanctions imposées par le gouvernement canadien, se sont réjouis que leur nom figure parmi les 333 Canadiens bannis de la Russie.

« C’est un honneur d’être sanctionné par un criminel de guerre génocidaire, a fait savoir le ministre Stephen Lecce. Depuis le début de la guerre illégale de Poutine, des actes inimaginables de cruauté barbare ont été perpétrés contre le peuple ukrainien. Ces sanctions ne font que durcir notre détermination pour la liberté et la démocratie. »

Le ministre du Travail Monte McNaughton et le ministre des Affaires municipales et du Logement Steve Clark ont tous les deux dit que de faire partie de cette liste représente « un honneur » et « une fierté ».

L’adjoint parlementaire au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport Dave Smith a poussé la note encore plus loin : « C’est peut-être le jour le plus fier de ma vie. J’ai été officiellement banni par Moscou et je n’ai plus la possibilité de voyager en Russie ni de faire des affaires avec des entreprises russes. Je pense que je vais imprimer la liste, souligner mon nom, l’encadrer et l’accrocher fièrement dans mon bureau! », a-t-il tweeté.

La cheffe néo-démocrate Marit Stiles a fait, sur les réseaux sociaux, un « appel à la paix, à la démocratie et à la fin de la violence ».

Le chef intérimaire libéral John Fraser, député d’Ottawa-Sud, a soutenu que d’être « sanctionné par l’agresseur dans la guerre illégale contre l’Ukraine n’est pas quelque chose pour lequel je vais perdre le sommeil ».

La liste dévoilée le 12 avril inclut également des ministres de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, ainsi que la Gouverneure générale du Canada, Mary Simon. Elle comprend aussi des athlètes canadiens qui s’étaient opposés à la participation des Russes aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, comme la patineuse artistique quintuple médaillée Tessa Virtue et la hockeyeuse quadruple médaillée Hayley Wickenheiser.

Source : La Presse canadienne / IJL, Le Droit