C’est dans des locaux remplis à capacité que les dirigeants d’Alpha-Toronto ont tenu leur 31e assemblée générale annuelle (AGA) le mercredi 4 décembre. De nombreux apprenants et des membres de leurs familles y sont venus pour récolter le fruit de leurs efforts, soit leurs attestations de réussite et certificats pour les divers programmes.

En tout, l’organisme remet cette année 434 mentions et certificats de réussite pour 3 programmes, soit Alpha-Toronto (programme d’alphabétisation et formation de base), Collège Boréal ACE (programme Accès Carrières Études) et Formation à distance F@D (Service de formation à distance de la Coalition ontarienne de formation des adultes).

Ces succès sont dus en grande partie au travail passionné des employés d’Alpha-Toronto et dans son rapport annuel, le président de l’organisme a tenu à le souligner. « Je remercie les employés d’Alpha-Toronto, et plus spécifiquement Renaud Saint-Cyr pour le travail remarquable qui s’effectue ici chaque jour. Les attestations que nos apprenants reçoivent ce soir sont le résultat des efforts de tous. Félicitations! », indique Ammar Boulecane.

Chaké Tchilinguirian

Il a également été question durant cette AGA du décès de Chaké Tchilinguirian en novembre dernier. Mme Tchilinguirian a notamment été présidente pendant une dizaine d’années du conseil d’administration d’Alpha-Toronto. Elle avait d’ailleurs reçu en 2015 le prix Jean-Baptiste Rousseau de la Société d’Histoire de Toronto pour son rôle dans la promotion de la culture et du patrimoine francophones de la Ville reine.

C’est avec beaucoup d’émotion que le directeur général d’Alpha-Toronto, Renaud Saint-Cyr, a rendu hommage à son ancienne présidente. « J’aimerais souligner son grand dévouement à notre cause, sa passion, son inlassable appui aux membres du personnel et aux collègues du conseil d’administration, dit-il. Elle a toujours su partager sa sagesse, sa persévérance sans égale, son expérience, son respect et sa vision. Elle nous manquera. »

Plusieurs éléments expliquent le succès d’Alpha-Toronto, et l’un d’entre eux est la coordination des services. « Afin que les apprenants puissent continuer de transiter efficacement entre les programmes de formation, programmes à l’emploi ou autres services communautaires, notre équipe doit continuellement prioriser le renouvellement des liens (déjà étroits) avec ses partenaires, explique M. Saint-Cyr. Les partenaires de la communauté sont informés des services. Dans la mesure du possible, les aiguillages sont sans heurts. Dans plusieurs cas, les services Emploi Ontario sont aussi livrés par nos partenaires privilégiés, soit le Centre francophone de Toronto et le Collège Boréal, et cela accélère les références et conséquemment la livraison des services connexes. »

Un autre critère de cette réussite est la relation de confiance qui existe entre les employés et les apprenants. Samantha Occeus et Roselaine Denis font partie de ceux qui ont reçu des attestations de réussite le soir de l’AGA. D’origine haïtienne, elles sont très fières d’avoir choisi Alpha-Toronto pour atteindre leur objectif de carrière. « Notre but est de travailler un jour dans le domaine de la petite enfance, et plus spécifiquement dans des garderies francophones », indique Samantha. « J’aime beaucoup les enfants et j’aimerais en faire une carrière », ajoute Roselaine.

Les cours qu’elles ont complétés leur permettront d’accéder en 2020 à un programme de la petite enfance et elles sont très reconnaissantes de l’appui qu’elles ont reçu d’Alpha-Toronto. « Les enseignants ici nous traitent bien, comprennent nos situations individuelles et les défis que nous rencontrons, spécialement monsieur Renaud, explique Samantha. Nous encourageons quiconque a besoin d’aide pour obtenir un meilleur emploi ou pour finir des études secondaires de faire confiance à l’équipe d’Alpha-Toronto. C’est une opportunité pour quiconque aspire à un meilleur avenir. »

Au cours de cette rencontre, la période d’élections des administrateurs a permis à l’assemblée d’entériner les nominations de Mariama Hassan Ali et Alice Kamagaju pour un autre mandat de deux ans, ainsi que celles de Bienvenue Alexis Gahanda et Phalonne Castellan pour un premier mandat de deux ans. La soirée s’est achevée avec un goûter et le sentiment du devoir accompli.

PHOTO: Les locaux de l’organisme étaient remplis à capacité pour l’assemblée annuelle.