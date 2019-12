Le mercredi 11 décembre, des membres du Club Richelieu Toronto se réunissaient à nouveau au restaurant Boccaccio pour leur souper mensuel. Décembre est le mois où l’organisme fait une collecte d’argent et surtout de cartes-cadeaux pour les personnes âgées francophones en difficulté financière. Ce sont les Centres d’Accueil Héritage (CAH) qui se chargent ensuite d’aider ces aînés avec ces cartes qui leur permettront, notamment, d’acheter des produits alimentaires nutritifs. La résidence spécialisée dans les soins aux aînés de langue française tenait aujourd’hui (12 décembre) son dîner de Noël et c’est en cette occasion que les dons ont été remis, leur valeur totalisant 470 $. « C’est un engagement que l’on a pris car de plus en plus de nos francophones se retrouvent là », explique le président du Club, Michel Brochu, en parlant des CAH. Le Club Richelieu Toronto profite de l’occasion pour souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la communauté francophone!