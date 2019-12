Le mercredi 4 décembre, à guichet fermé, plus de 150 personnes étaient présentes lors de la rencontre de l’Association des alumni des grandes écoles françaises à Toronto (AAGEF) pour connaître le lauréat du prix Entrepreneur Challenge 2019.

L’AAGEF, qui a pour mission de faciliter et d’encourager le réseautage entre les membres et diplômés des grandes universités françaises et canadiennes, vise aussi à accroître la reconnaissance des grandes écoles françaises dans le milieu des affaires en Ontario.

Ce soir-là, trois finalistes étaient en lice pour les prix Entrepreneur Challenge 2019 : Able Innovations, Paymentflex et Mile 1, et chacun a présenté son projet à l’assistance. Cette année, 19 projets ont été évalués dans le cadre de ce concours et c’est Able Innovations qui a mérité le prix des jurés et celui de l’audience ainsi que la somme de 1500 $. Mikhael Taye a fait la présentation pour Able Innovations.

La prochaine rencontre de l’AAGEF aura lieu le 31 janvier prochain et aura pour thème la planification de la retraite.

PHOTO – De gauche à droite : Charles Dwight (finaliste, Paymentflex), Marc Ouayoun, (juré, président et PDG Porsche Cars Canada), Zemfira Khisaeva, (juré, vice-présidente Banque Scotia), Bruno Lebeault, (président, AAGEF), Mikhael Taye (développement des affaires, Able Innovations), le consul général de France Tudor Alexis, Zach Lamothe (finaliste, co-fondateur, Mile 1) et Jeremy Daveau (juré, directeur-général, Mars Wrigley Canada).