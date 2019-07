Le lundi 15 juillet, le parterre de l’Assemblée législative ontarienne était le théâtre de la traditionnelle cérémonie de lever du drapeau en l’honneur de la France dont c’était, la veille, la fête nationale. Ressortissants français, députés provinciaux, personnalités notables de la francophonie ontarienne et personnel consulaire de divers pays étaient présents de même que Marc Trouyet, consul général de France à Toronto.

Celui-ci célébrait pour la dernière fois la prise de la Bastille dans la capitale ontarienne puisque le gouvernement de son pays a récemment décidé de l’affecter à d’autres fonctions. En fait, il s’agit pour M. Trouyet d’une promotion puisque de consul il passera au rang d’ambassadeur. C’est à destination d’un pays africain qu’il s’envolera en août prochain après avoir passé quatre ans à représenter la France en Ontario et au Manitoba.

Le premier à s’adresser à l’assistance a été Mangatahiana Zafimehy, un représentant de la communauté d’affaires franco-torontoise qui a donné le ton à l’événement en rappelant la volonté commune au Canada et à la France de renforcir leur partenariat économique. Plusieurs autres intervenants allaient ensuite abonder dans le même sens dont M. Trouyet.

Après un hommage à ses collègues et à tous ceux auprès de qui il a travaillé au fil des ans, le consul général a longuement évoqué les liens culturels, scientifiques, humains et surtout commerciaux qui unissent son pays d’origine et son pays hôte. L’Ontario, a-t-il rappelé, est attirante pour les Français qui s’y font de plus en plus nombreux et les échanges de toutes sortes se multiplient entre les deux sociétés.

C’est également ce qu’a relevé Nathalie Des Rosiers dans son discours. La députée libérale d’Ottawa-Vanier et un autre parlementaire, Gilles Bisson, député néo-démocrate de Timmins, ont aussi offert le point de vue des Franco-Ontariens dans cette relation entre la France et leur province.

Au cours de la cérémonie, Marc Trouyet s’est fait remettre quelques certificats d’appréciation, gage de reconnaissance pour son travail assidu dans le développement de relations mutuellement profitables pour l’Ontario et la République française. Ces relations sont promises à un bel avenir si l’on en croit les commentaires des uns et des autres à la cérémonie : la présence d’une communauté francophone représente un avantage concurrentiel pour l’Ontario et, de manière générale, le Canada et la France partagent les mêmes valeurs humanistes et de larges pans de leur histoire comme l’a expliqué Ted Arnott, député progressiste-conservateur de Wellington-Halton Hills et président de l’Assemblée législative.

Le constat est donc unanime : la France et l’Ontario ont tout à gagner en se rapprochant. Le prochain consul général à Toronto héritera ainsi d’une relation harmonieuse et fructueuse à laquelle de plus en plus de gens ne demandent pas mieux que de contribuer.

PHOTO: Marc Trouyet s’adresse à l’assistance.