La 13e édition du traditionnel pique-nique du 14 juillet pour commémorer la prise de la Bastille, fête nationale française, a de nouveau été une occasion de rassemblement pour de nombreuses familles françaises à Toronto. Le parc Budapest, situé sur les rives du lac Ontario, était encore cette année le point de rencontre.

Zefred et Antoine Bruneau

C’est Zefred et Antoine Bruneau, gestionnaires des sites Torontois.com et Toronto French Friday qui ont convié leurs compatriotes à un pique-nique « franchouillard et à la bonne franquette ». Les participants n’avaient qu’à apporter de quoi boire et grignoter, « le but étant de profiter de cette occasion pour nous retrouver dans la joie et la bonne humeur, histoire de faire de nouvelles connaissances et surtout de passer du bon temps au grand air », expliquent-ils.

Cette opportunité de rencontrer d’autres Français était d’autant plus importante cette année à cause de l’annulation de la foire que devait organiser la Fédération tricolore. Le soleil était au rendez-vous pour une journée idéale pour la baignade et pour jouer à la pétanque.

PHOTO: Pique-niquer le 14 juillet est devenu une tradition pour plusieurs Français de Toronto.