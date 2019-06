Le samedi 15 juin, le Cercle de l’amitié de Mississauga conviait sa clientèle âgée à un atelier d’artisanat aux accents artistiques. Animée par Clément Girard, enseignant d’arts plastiques à l’école secondaire Sainte-Famille, l’activité consistait en la création de tableaux faits non pas avec de la peinture mais en collant du papier de soie de différentes couleurs. Un verni pouvait ensuite être appliqué pour donner plus d’éclat et de brillance au dessin. Cet atelier constituait la dernière activité du Cercle de l’amitié avant la pause estivale.