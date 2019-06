Le 17 juin 2019 – Le Centre francophone de Toronto a accueilli plus de 300 nouveaux arrivants francophones à l’Aéroport Pearson depuis l’ouverture de ses deux kiosques d’accueil il y a un peu plus de deux mois.

« Nous sommes enchantés de constater l’attrait du Service d’accueil francophone pour les nouveaux arrivants à Pearson, si rapidement après l’ouverture des kiosques aux aérogares 1 et 3. C’est un bon indicateur que le Service répond à un besoin réel », selon Jean-Luc Bernard, président du conseil d’administration du Centre francophone de Toronto. Les premières analyses confirment que près de la moitié des nouveaux arrivants francophones s’installent initialement dans la grande région de Toronto, grâce aux contacts familiaux.

« La bonne nouvelle, ajoute M. Bernard, c’est que la très grande majorité de ces francophones choisissent de s’établir en Ontario et c’est prometteur pour l’avenir de la francophonie ici. » L’origine des nouveaux arrivants est très variée et il est trop tôt pour en tirer des constats utiles pour mieux arrimer le Service d’accueil aux besoins des nouveaux arrivants. À date, on compte un grand nombre de nouveaux arrivants venant entres autres de la France, de l’Île Maurice, du Cameroun et du Congo.

La directrice générale du Centre francophone, Florence Ngenzebuhoro, explique que « le Service d’accueil à Pearson se veut un partenariat avec les services d’établissement francophones offerts dans toutes les régions de l’Ontario et de la Francophonie canadienne ». D’ailleurs, une trousse d’information pour tous les services à travers le Canada est en préparation. Selon elle, « le partenariat fait en sorte que nous pouvons plus facilement aiguiller les nouveaux arrivants vers les services de toutes les régions de l’Ontario et dans l’ensemble du Canada francophone, pour ainsi contribuer au développement des régions francophones en situation minoritaire ».

SOURCE : Centre francophone de Toronto