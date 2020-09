Dans une lettre acheminée récemment aux parents et aux tuteurs, le directeur de l’Éducation du Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir, André Blais, les informait de plusieurs détails relatifs à la rentrée. On y apprenait entre autres que 11 % des élèves ont été inscrits par leurs parents en mode d’apprentissage à distance. Ils proviennent de tous les niveaux et de toutes les écoles du Conseil.

Le casse-tête logistique imposé par la COVID-19 a même conduit à la création d’une nouvelle école en bonne et due forme : l’École catholique MonAvenir virtuel. Y seront regroupés les élèves de l’élémentaire qui étudieront à la maison. L’école sera divisée en deux volets (l’un de la maternelle à la 3e année et l’autre de la 4e à la 8e année) qui chacun disposera de sa propre direction et de ses propres enseignants. Les classes virtuelles y regrouperont des élèves d’un même niveau, indépendamment de l’école qu’ils fréquentaient jusque-là.

Au moment d’aller sous presse, l’analyse des besoins des élèves du secondaire au chapitre de l’enseignement à distance était toujours en cours et leurs classes en voie d’être organisées.

Le Csc MonAvenir offre également la possibilité de poursuivre l’enseignement à domicile à l’aide d’une trousse d’apprentissage qui sera envoyée à la maison plutôt qu’en suivant en direct les cours des enseignants. Le Conseil, à moins de circonstances très particulières, décourage cependant d’opter pour cette approche.

En ce qui concerne le mode d’apprentissage conventionnel, M. Blais explique dans sa missive que le défis demeure de respecter les directives en matière de distanciation. Tous les espaces utilisables, des bibliothèques aux salles de réunion, seront mis à profit pour y parvenir.

Le Csc MonAvenir attendait également, à ce propos, l’autorisation du ministère de l’Éducation pour organiser une rentrée mixte dans plusieurs de ses écoles secondaires, c’est-à-dire en présentiel et à distance en alternance. En effet, sans cette autorisation, qui n’est pas donnée, en général, aux Conseils ayant un petit effectif, le Csc MonAvenir aurait dû se préparer à l’école à temps plein pour des élèves qui n’ont pas fait le choix de l’enseignement à distance.

Le Conseil a donc déposé une demande de modification de statut pour une liste d’écoles secondaires où l’éducation en mode hybride sera plus sécuritaire et facile à mettre sur pied que l’éducation à temps plein. Le gouvernement s’est rendu à cette requête peu de temps après qu’André Blais l’ait fait connaître.

Cette liste est constituée des écoles Mère-Teresa (Hamilton), Saint-Jean-de-Brébeuf (Welland), Père-René-de-Galinée (Cambridge), Sainte-Trinité (Oakville), Monseigneur-de-Charbonnel (North York), Père-Philippe-Lamarche (Scarborough), Saint-Frère-André (Toronto), Sainte-Famille (Mississauga), Saint-Charles-Garnier (Whitby) et Renaissance (Aurora).

À l’échelle du Conseil, la rentrée se fera progressivement, avec un nombre d’élèves en classe qui sera graduellement augmenté.

Il n’y a pas à dire, élèves, enseignants et directions se souviendront longtemps de la rentrée 2020!

(Crédit photo: Pexels))