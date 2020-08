Reflet Salvéo vient d’annoncer l’embauche de Constant Ouapo à titre de directeur général de l’organisme. M. Ouapo possède une profonde connaissance de la communauté francophone du territoire de Reflet Salvéo et celle du Centre-Sud-Ouest.

Ancien président de l’ACFO-Toronto, il est très au fait de la diversité de la population des communautés francophones du Grand Toronto et comprend bien que cette diversité exige des approches différentes de celles qui sont mises de l’avant dans d’autres régions de la province.

Jusqu’en juillet dernier, M. Ouapo était directeur général de l’Entité de planification des services de santé en français d’Érié St-Clair/Sud-ouest où il a exercé un leadership éclairé et mobilisateur auprès des organismes de santé et de la communauté francophone de la région.

Il a également été directeur de la planification à Reflet Salvéo où il a épaulé Gilles Marchildon pendant plus de quatre ans et a pu développer d’excellentes relations avec les fournisseurs et bailleurs de fonds dans la région du Centre-Ouest.

« Nous nous réjouissons du retour de Constant à Reflet Salvéo, affirme la présidente du conseil d’administration Solange Belluz. Nous avons toute confiance dans ses habiletés à diriger l’organisme dans sa deuxième décennie et à relever les nouveaux défis reliés à la transformation du système de santé. »

Constant Ouapo entrera en poste le 1er septembre. Il participera à l’assemblée générale annuelle de Reflet Salvéo le jeudi 3 septembre, à 18 h, en vidéoconférence. L’inscription des membres à l’AGA se trouve sur le site www.refletsalveo.ca.

« Au nom du conseil d’administration, j’aimerais sincèrement remercier Lise Marie Baudry qui a tenu le gouvernail de Reflet Salvéo de façon intérimaire avec beaucoup de compétence et de leadership pendant 13 mois », ajoute Mme Belluz.

SOURCE – Reflet Salvéo