Pour son dernier webinaire gratuit de la série estivale, le groupe Discitus a choisi d’aborder ce thème, ô combien essentiel pour la vie et la survie de l’entreprise et ses dirigeants, qu’est la collaboration dans le milieu du travail.

Présentée en collaboration avec l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick le 20 août dernier sous l’intitulé « La collaboration, ça commence par soi : les cinq vertus d’un.e collègue idéal.e », cette rencontre virtuelle a été animée par Micheline Boisvert-Vachon, épaulée par sa douce moitié, Alain Vachon, tous deux formateurs et consultants au sein de Discitus.

Dans le fond, le tandem a mis l’accent sur cinq qualités, ou plutôt cinq principes dont le bon leader doit se munir pour mener une gestion optimale de son « affaire ».

Il s’agit de l’humilité qui consiste, entre autres, à donner le crédit là où il est dû; la persévérance vis-à-vis des exigences qu’implique la fonction de meneur de troupes; l’adaptabilité en termes de compréhension des besoins de son environnement de travail; la compétence dans le sens des réponses apportées à ces besoins et exigences et, enfin, la bonne vieille débrouillardise qui fait bien souvent la différence entre compétences égales, car, comme l’a souligné Micheline Boisvert-Vachon, à juste titre, « les attitudes et les comportements sont aussi sinon plus importants que les compétences ».

Par ailleurs, chaque explication relative à une de ces vertus managériales était suivie d’un jeu-questionnaire adressé à la quarantaine de participants au webinaire, et ce, afin de situer leur niveau d’implication quant à la pratique de ces principes qui régissent la bonne collaboration.

Toutefois, un questionnement temporel légitime s’impose : qu’en est-il des nouvelles règles de collaboration dans cet environnement de travail en pleine mutation à cause de la crise de la Covid-19? En effet, à en croire les spécialistes, le télétravail, pour ne citer que cette conséquence, est bien parti pour perdurer, changeant ainsi la façon de collaborer et les modèles économiques et organisationnels de la société en général et de l’entreprise en particulier.

SOURCE – Soufiane Chakkouche

PHOTO – Micheline Boisvert-Vachon et Alain Vachon, formateurs et consultants au sein de Discitus