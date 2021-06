Ottawa a récemment concrétisé son soutien aux organismes faisant la promotion de l’inclusivité. En effet, le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres a annoncé le versement de 7,3 millions $ à neuf organismes ontariens.

Certains ne s’adressent pas particulièrement aux francophones. D’autres, en revanche, en font leur spécialité. C’est ainsi que Connecture Canada, le Centre d’établissement des nouveaux immigrants de Peel (CENIP) et l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) seront désormais en mesure de peaufiner et d’améliorer grandement la gamme de leurs activités.

Connecture Canada s’est fait attribuer 1 million $. L’organisme, basé à Mississauga, s’adresse aux immigrants francophones, notamment ceux d’origine africaine, et a pour mandat de favoriser auprès d’eux les opportunités de carrières, d’entrepreneuriat et de développement personnel et professionnel. Parmi ses clientèles cibles figurent les femmes.

De son côté, le CENIP recevra 850 000 $. L’accompagnement aux familles immigrantes en ce qui touche, pour l’essentiel, à leur établissement, au cursus scolaire et à l’employabilité est au coeur de sa mission.

Quant à l’AFFC, 160 000 $ viendront bonifier ses interventions auprès des femmes de langue française en situation minoritaire. À la promotion des droits linguistiques s’ajoutent, parmi ses objectifs, la concertation et la collaboration des organismes francophones sur toutes questions touchant les femmes, la sensibilisation des gouvernements aux besoins de celles-ci et la formation au leadership.

Pour ces organismes comme pour les autres, les fonds reçus serviront à établir des partenariats et des stratégies destinés à favoriser la participation équitable des femmes à l’économie, à les faire progresser dans des rôles de direction, à améliorer l’estime de soi chez les filles et les jeunes de diverses identités de genre et à améliorer la littératie financière.

« Les organismes oeuvrent sans relâche à édifier et façonner un Canada plus fort et plus inclusif. L’investissement de près de 7,3 millions $ destinés à ces neuf organismes leur apportera un soutien dans leurs efforts pour que les femmes et les groupes sous-représentés jouissent de possibilités équitables de réussir dans l’économie, d’un accès égal à des rôles de direction et du pouvoir nécessaire pour mener à bien toutes leurs activités.

« Depuis 2015, nous avons augmenté le soutien financier accordé aux organismes pour cette mission essentielle, et rien qu’en 2019-2020, environ six millions de personnes ont bénéficié de l’effet positif de projets comme ceux-ci. Nous remercions ces organismes pour leur travail assidu en vue de soutenir nos collectivités partout au Canada », a déclaré Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement économique rural, dans la foulée de l’annonce de ce financement.

PHOTO (crédit: Facebook) – Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement économique rural