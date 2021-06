Avant même l’ouverture officielle de l’Université de l’Ontario français (UOF) prévue pour septembre de l’année en cours, l’établissement annonce d’ores et déjà une diversification de son offre de programmes au vu des débouchés futurs académiques et professionnels.

« Il s’agit de programmes de certificats et microcertificats universitaires orientés vers le développement professionnel dans des domaines ciblés ainsi que des programmes pour soutenir le développement des compétences professionnelles en français », peut-on lire sur le communiqué prévu à cet effet.

Concrètement, dans les grandes lignes, cet élargissement de l’offre éducative se décline en trois volets qui viennent se greffer aux formations existantes. Cela concerne les domaines de l’éducation et la pédagogie, du développement des compétences professionnelles en français et des programmes de certifications et de « microcertifications » universitaires en consolidation des quatre baccalauréats spécialisés actuels, à savoir les Cultures numériques, la Pluralité humaine, les Environnements urbains et l’Économie et innovation sociale.

Par ailleurs, ces décisions tombent à point nommé, surtout lorsque l’on sait que le secteur de l’éducation dans la province de l’Ontario souffre actuellement d’une pénurie aiguë d’enseignants francophones.

Pour sa part, Denis Berthiaume, PhD et vice-recteur aux études et à la recherche de l’UOF, explique : « En proposant notamment des formations plus courtes, à temps partiel, l’UOF répond à la fois aux besoins de développement professionnel des gens à l’emploi, aux besoins exprimés par la communauté et au désir de certaines personnes d’approfondir et d’enrichir leurs intérêts personnels à toutes les étapes de la vie. »

En effet, cette nouvelle programmation est flexible et couvre un large éventail de modules allant du « microcertificat » de 15 crédits au baccalauréat spécialisé de 120 crédits. De plus, l’université propose des programmes en français taillés sur mesure pour les professionnels, à l’instar du « microcertificat » en français dédié au secteur de la santé et des services sociaux.

Voilà donc qui, en principe, devrait apporter une réponse aux besoins nouveaux et post-pandémiques de la communauté francophone en adéquation avec le marché du travail. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la rentrée de septembre 2021, et ce, via le Web, bien entendu.

SOURCE – Soufiane Chakkouche