Zoom, c’est l’outil choisi par Discitus et l’AFO pour donner la parole aux parents exerçant le télétravail durant cette période de confinement. En effet, une fois n’est pas coutume, les panélistes invités à intervenir en tant que spécialistes lors d’un webinaire spécial organisé par les deux organismes le 1er mai dernier, le sont parce qu’ils sont parents. Et pour cause, le thème de cette rencontre virtuelle était axé sur la « gestion de la p’tite famille pendant le télétravail… partages, idées et solutions ».

Animé par Sylvia Bernard, directrice des garderies de La Clé et maman avant tout, l’événement vise à partager les expériences respectives des mamans et papas en cette période de confinement ainsi que d’offrir des stratégies et solutions pratiques pour gérer le télétravail en présence des enfants, et ce afin de passer outre la situation actuelle.

Dès le début de ce webinaire, on a compris rapidement que l’initiative est des plus importantes puisque presque 70 % des participants (tous parents aussi, évidemment) trouvent que la gestion de la famille en situation de télétravail en confinement est difficile ou très difficile, et seulement 6 % sont en amour avec cette formule! La raison étant que ces personnes, en ces temps singuliers, accumulent plusieurs rôles à la fois. Ils sont parents, employés et enseignants, et, à force d’endosser plusieurs responsabilités, le risque est de finir par n’en honorer aucune!

De ce pas, le grand défi qui revient sur toutes les lèvres est celui de l’organisation horizontale (tâches quotidiennes) et de la flexibilité verticale (adulte, adolescent, enfant), ce qui implique un degré de créativité plus élevé que d’ordinaire.

Dans ce sens, plusieurs solutions et astuces testées par les panélistes ont été proposées, à l’instar de l’élaboration d’un tableau quotidien des activités autour d’une activité centrale, ou de privilégier les occupations préférées des petits comme pour les moins petits, ou encore d’opter pour le bon vieux procédé reposant sur le système de récompense une fois le travail bien mené par l’enfant.

Par ailleurs, selon un deuxième sondage effectué en temps réel pendant cette rencontre, 42 % des participants ont du mal à accepter qu’ils ne peuvent pas être à 100 % en tant que parent et employé.

Cela coule de source, il est pratiquement impossible aux travailleurs, d’un point de vue quantitatif (et parfois qualitatif), de faire du télétravail sous le même toit que des enfants en confinement, et ce avec le même rendement que durant les jours « normaux », cela est un fait. Alors, employeurs et/ou patrons, soyez indulgents envers vos employés parce qu’au-delà du fait que vous soyez également parent, à choisir entre le travail ou nos enfants, il n’y a pas photo, les enfants d’abord.

SOURCE: Soufiane Chakkouche