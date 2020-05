Elles ont pris d’assaut la scène à plus de 300 reprises sous leur identité d’emprunt Huguette, Vivie et Simone, mais le trio vocal Les Chiclettes souligne ses dix ans d’existence avec un coup d’éclat. Le Fonds « #jemaime », le 55e au sein de la Fondation franco-ontarienne (FFO), a été lancé le 30 avril afin de favoriser le retour aux études de ses prochaines récipiendaires!

Quelques bourses ont été remises depuis 2016 mais cette étape-ci officialise un processus annuel de remise. Nathalie Nadon, Geneviève Cholette et Julie Kim Beaudry veulent encourager des femmes – peu importe leur âge, leur parcours personnel, leurs croyances religieuses ou leur orientation sexuelle – à apporter un changement positif dans leur vie, changement qui passe par le retour aux études.

La remise d’une bourse était une suite logique d’une implication sociale de la part des Chiclettes. Dans leur vie professionnelle, les trois artistes évoluent en enseignement ou en sensibilisation/éducation. « Plusieurs organismes nous ont approchées au fil des ans pour être porte-parole d’un évènement ou un autre. Mais ce n’était jamais le profil qu’on recherchait, explique madame Nadon. Alors nous nous sommes dit ʽʽpourquoi ne pas partir notre propre projet?ʼʼ » Nathalie Nadon a elle-même côtoyé bon nombre de personnes qui devaient relever des défis personnels particuliers lorsqu’elle a œuvré au sein d’équipes comme Oasis Centre des femmes, FrancoQueer, Action positive VIH SIDA ou encore le Centre Victoria (pour une clientèle du nord de l’Ontario) depuis 15 ans. « Une bourse était une évidence pour nous. »

Le président de la FFO, Gilles Marchildon, est ravi de souligner la création de ce fonds. « Ce nouveau fonds de bourse représente une belle bouffée d’air dans le drapeau à un moment particulièrement difficile. On sait que les mesures contre la pandémie de la COVID-19 vont réduire d’autres sources de financement pour les femmes. Or, avec le concours des généreux donateurs de la Fondation, nous serons en mesure d’appuyer des femmes qui souhaitent aborder un nouveau chapitre de leur vie, soit une formation postsecondaire à la hauteur de leurs ambitions! »

3,8 millions $ à portée de main

La mission première de la FFO, créée en 1986, c’est d’héberger des fonds de dotation afin de faciliter les études en français au-delà du secondaire. Jusqu’à l’annonce d’aujourd’hui, elle comptait 54 fonds de dotation, qu’ont surtout créés des institutions d’enseignement, parfois des organismes sans but lucratif et, dans quelques cas, des personnalités qui voulaient innover. Ces fonds de dotation s’élèvent à environ 3,8 millions $. Seul l’intérêt que génère chacun des fonds sert à remettre une ou des bourses, annuellement. Les organismes ou personnes qui créent ces bourses sont habituellement responsables de préciser les critères et d’enclencher le processus de sélection des personnes méritantes.

SOURCE : FFO